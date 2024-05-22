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年薪百萬律師崩潰「想轉換跑道」 她淚問：辭職很不知死活嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友想離職，但猶豫若放棄年薪百萬工作，會很不知死活。示意圖／Ingimage
一名女網友想離職，但猶豫若放棄年薪百萬工作，會很不知死活。示意圖／Ingimage

人人皆想要年薪百萬的工作，不過若讓自己壓力太大，不妨考慮轉換跑道。日前有位女網友抱怨，她擔任上市公司律師，加上獎金每個月平均有10萬，但覺得上班壓力很大，跟學歷很好的同事共識，感覺很硬撐，讓她直呼「不想再做比較多錢的工作，真的很不知死活嗎？」

一名女網友在Dcard表示，她是私立大學畢業，現在在上市公司擔任律師，底薪5萬元，加上獎金後每個月平均有10萬元，但她一直認為自己不適合這份工作，因為要跟一堆學歷很好的同事共識，壓力比較大。

原PO坦言「我好想直接做一個跟法律完全無相關的工作，比如說補習班、寵物相關，但我這樣是不是真的很不知死活？爛學校畢業有機會到福利好的公司上班，還不好好硬撐」。

貼文一出，引來許多網友回應，「有喔！我就是這樣，現在轉職做長照。薪水雖然有稍微少了一些，全年約150萬，但覺得比較有意義和成就感，看到的世界也比較平和」、「懂妳的心情耶，有一點像現在很多文章討論的辦公室工作，換到餐飲業的概念」、「私立學店有辦法考上律師，代表做什麼都能夠成功的吧」、「妳是有律師牌的？這是很多考不到的人都想有的執照，但如果妳不喜歡這工作，就邊做邊找別的吧」、「人生苦短，時間應該花在自己身上，所以不擔心錢的問題就轉行看看吧！多看看不同工作環境」。

律師 職場 薪水

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