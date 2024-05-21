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40歲男想轉職拋問「有什麼工作合適？」 網曝3職業：肯做就好
中年轉職不易，日前有位40歲的網友表示，他沒有一技之長，學歷是高中，已經脫離社會許久，拋問「該做什麼工作才好？」對此，多數網友推薦3職業「保全、外送員、作業員」。
一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，他已經40歲了，但沒有一技之長，學歷只有高中畢業，沒有什麼工作經驗，又脫離社會許久，上網求解「如果要重新找工作，要先做什麼準備？而我又能做什麼工作？」
對此，多數網友推薦「外送員」，指出「跑外送比較快」、「如果在雙北生活，就跑外送吧，如果是外縣市的話，去當保全考公務員」、「可以先考慮外送」、「問就是外送師」、「外送員或勞力工作都可以吧」。
也有網友推薦其他工作像是「保全、作業員、餐飲業」，建議「沒有社交恐懼就當服務業員工，有社交恐懼就當作業員」、「可以去百貨商場當保全」、「保全至少月入有3萬8千元，也有勞健保」、「我大學畢業後，從金融風暴當作業員到現在也已經15年了，推薦你可以試看看」、「其實你可以考慮去考餐飲丙級檢定，做吃的能在台灣有一片天！」、「我也可以教你做飲料，開飲料店也好」。
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