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主管是小三！她應酬被廠商問「想不想試試」 內行人曝脫身辦法

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己的主管是老闆的小三，也曾目睹兩人有過親密互動，某次她參加公司聚會與廠商應酬，沒想到廠商主動戳破，詢問她「妳主管這樣也不錯啦！妳有沒有想試試看？」，讓她相當困擾。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，自己的主管是老闆的小三，也曾目睹兩人有過親密互動，某次她參加公司聚會與廠商應酬，沒想到廠商主動戳破，詢問她「妳主管這樣也不錯啦！妳有沒有想試試看？」，讓她相當困擾。示意圖／Ingimage

你會跟公司高層或主管談戀愛嗎？一名女網友分享，自己的主管是老闆的小三，也曾目睹兩人有過親密互動，同事之間也大多知情。近日她參加公司聚會與廠商應酬，老闆和主管有事先行離開，沒想到廠商主動戳破，詢問她「妳主管這樣也不錯啦！妳有沒有想試試看？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「廠商的意思是希望我可以當他的小三？」為題，指出自己入職沒多久，就耳聞主管是老闆的小三，但她認為是主管與老闆的事情，並不想多管閒事。近日參加公司飯局，老闆和主管有事先離開，沒想到廠商卻主動戳破，直言主管職等能僅次於老闆，就是因為當小三，好奇問她「妳有沒有想試試看？」

這名女網友進一步說明，當下自己只能裝傻帶過，廠商還放話「妳想要什麼我都給得起！」，此舉讓她相當苦惱，因為幾乎每3個月就會跟這個廠商餐敘，不知道未來該用什麼理由缺席飯局，因為自己已經連續好幾年沒缺席過。

貼文一出後，多數網友分享自身經驗，紛紛表示「我也遇過這樣的情況，而且對方是重要的客戶，我是用最緩慢的方式拉開距離，反正這樣個性的人不會缺妳或缺我一個，只要他找到下個目標，我們就可以脫身了」、「以前我也遇過這樣問題，最後我是離職。因為公司為了利益不會顧及自己這個小蝦米，我也不想做了違背自己意願的犧牲，只好離開另謀出路。後來換了環境過得比以前好很多，也不用擔心受怕」、「打哈哈就好，不要認真回應他，久了他就放棄了」、「妳如果還在考慮階段，那就要習慣手機開啟錄音或賴截圖，免得單獨去見廠商的時候，遭到性騷擾」。

主管 老闆

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