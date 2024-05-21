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她滿懷期待應徵蝦皮「好失望」 過來人曝：班被砍到差點吃土

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友指出，她滿懷期待應徵蝦皮兼職，結果排班時數卻與原先談的完全不同。照片為示意圖，非本文當事店家。圖／報系資料照
一名女網友指出，她滿懷期待應徵蝦皮兼職，結果排班時數卻與原先談的完全不同。照片為示意圖，非本文當事店家。圖／報系資料照

蝦皮網購十分便利，不少打工族也會到蝦皮店到店應徵兼職工作。近日一名女網友就分享她在蝦皮從面試到正式工作的心得，指出蝦皮實際排班時數少得誇張，許多程序也未告知清楚，奉勸眾人「沒足夠的資金，千萬不要隨意面試蝦皮」，引發討論。

原PO在Dcard發文表示，她4月透過一家人力派遣公司面試蝦皮，並告知派遣顧問她選擇上全日班，休假日一天即可，接著對方便幫忙接洽上班門市的經理。在正式上班前，她完成了3小時的線上課程，並在門市實習三天，隔天詢問經理實習結果，對方再度問她可以出勤的時段，便開始安排班表。

沒想到，班表出來後讓原PO超傻眼，她一個禮拜僅被排了兩天的班，且一天只有4小時，「當初說好的全班？當初說好一週要排四天班？火都上來了」。原PO詢問派遣公司後，顧問告訴她，因為蝦皮經理說新人動作慢，不符合標準秒數，所以先開放4小時讓新人練習，等工作更上手後就會慢慢增加時數，要她不用擔心。

然而，原PO無奈指出，當時帶實習的人都說沒有問題，她詢問經理是否有需要加強的地方，對方也沒回應，「不會直接反映嗎？為什麼一邊說沒問題，轉頭又說有問題？」派遣顧問對她表示抱歉，並承諾會將意見反映給官方，但原PO仍感到很傻眼。

原PO抱怨，「一個禮拜8小時的班，薪水要怎麼讓人過活？完全不符合招人內容，如果是這樣排班時數，根本不會有人來面試吧？」並奉勸想賺錢的人，沒事千萬不要去蝦皮面試，「浪費快一個月的空窗期，既不能找別的工作，還滿懷期待等候排班，得到的結果是這樣，我都不禁懷疑是不是詐騙集團了呢」。

文章引發討論，許多網友也分享自身經歷，「不要太意外，我當初也是滿懷期待去，後來看到班表心裡有點小後悔」、「我當初進群後看了班表，就趕快落跑了」、「班表一週只有一天，因為是智取店所以2、3小時就下班⋯雖然本來也只計畫當短期兼職，但真的太少了」、「之前遇過一整個禮拜沒有自己的班，直接辭職再見」、「我同事被砍到一週剩7小時」、「我比妳慘，我有連續兩週只上兩天班，而且都是智取店2小時，兩週只有8小時，差點窮到吃土」。

也有過來人透露，「其實時數要夠還是要去有人的店支援，正職才有保障時數，但以工作量跟薪水來說，我還是偏向於兼職，因為真的太累了」、「蝦皮不是賺錢的好地方，是健身用的」、「如果不是短期打工，真的不要做蝦皮，CP值超級低，一堆職業傷害，貨量大的時候一個人上架上得要死，還要忙結帳，到處叫你去支援，累成狗，不然就是班突然砍到一週剩不到幾小時」。

蝦皮 面試

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