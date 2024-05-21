快訊

中捷砍人案正義馬尾哥滿臉傷 健身工廠女經理一眼認出「送1年會籍」

馬尾男勇擋持刀砍人嫌！女友曝他對話喊「傷勢嚴重」：後悔叫他搭中捷

雨區再擴大！10縣市大雨特報 防雷擊、強陣風「恐下到晚上」

新鮮人抱怨公司「容錯率低」 職場老鳥白眼：領錢還要別人容錯？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨公司容錯率超低，不過多數職場老鳥認為不應該出錯。圖/ingimage
一名女網友抱怨公司容錯率超低，不過多數職場老鳥認為不應該出錯。圖/ingimage

新鮮人剛進公司，難免會有犯錯的時候，不過若是太過誇張的錯誤，恐怕會造成他人困擾。日前有位女網友表示，她入職了一間博彩公司擔任行政職，雖然薪水對她而言很高，但工作的容錯率很低，讓她猶豫「我該離職嗎？」對此，多數人勸她別待在博弈業，也直言「妳出錯的事情我在碩班就會被電爆了，何況妳是領錢的，為何別人要容錯？」

一名女網友在Dcard發文表示，她入職了一間博彩遊戲公司，公司規模不大，薪水以行政職務來說非常高，但工作的容錯率極低，很多事情都要事先想到，像是她不小心把新人入職的歡迎信放錯位置，放到隔壁的座位，就被行政組主管罵到狗血淋頭。

原PO接著指出，她有次下午茶的表格不小心多了一個空白格，被主管唸說「妳這樣工程師看到，會截圖發到公司群組質問妳，所以一定要再三檢查清楚」。又有次公司同仁要求她清洗咖啡機，對方只說「洗咖啡機妳自己要會怎麼洗啊！」讓原PO傻眼表示「本人根本不喝咖啡，更不要說不一樣的咖啡機型號不同，洗的方式應該不一樣吧」。文末，她向網友請教「大家覺得該離職嗎？我自己很迷茫，這是高薪的代價嗎？」

文章曝光後，許多職場老鳥直言「這跟博弈公司沒什麼關係吧，妳說的這些錯誤，我在碩班出錯就被電爆了，何況妳是領錢的，為什麼要容錯？」、「抱歉，我的想法是如果連洗咖啡機都要手把手的教，為什麼我不請時薪200元的工讀生？」、「說真的，妳的錯誤都是可避免的，如果妳是我同事，我會覺得妳蠻雷的，都工作超過十天以上，還不熟悉環境，不會問別人嗎？咖啡機清洗不會上網查嗎？解決方式很多，工作本來就不是什麼事情都有人會教妳」。

也有人勸她離開博弈業，指出「博弈遊戲合法的公司我只知道三家，網銀國際、鈊象電子、華義國際，我不會想從事這種工作」、「博弈業純開發不牽扯到金流的話就沒違法，但妳怎麼知道呢？尤其營運跟開發是一起的話更危險，如果想待在博弈產業，建議去知名大間的公司」、「妳從事博弈業被抓可能還要把非法所得全部繳回國庫」。

上班族 新鮮人 職場

延伸閱讀

家庭主婦好市多試酒驚喊「抱歉了錢錢」 網見配方直呼：太糟蹋了

恐怖！好市多買米「滿滿小黑蟲」她嚇到退貨 一票人不在乎：當兵都當芝麻吃啊

「蛤！要嫁客家人」新嫁娘不解為何親友都反對？網掀偏見論戰

組合包賣69分開買才55…她嘆「欺負年輕主婦不會算數？」 網群笑：包裝很貴耶

相關新聞

她滿懷期待應徵蝦皮「好失望」 過來人曝：班被砍到差點吃土

蝦皮網購十分便利，不少打工族也會到蝦皮店到店應徵兼職工作。近日一名女網友就分享她在蝦皮從面試到正式工作的心得，指出蝦皮實際排班時數少得誇張，許多程序也未告知清楚，奉勸眾人「沒足夠的資金，千萬不要隨意面試蝦皮」，引發討論。

主管是小三！她應酬被廠商問「想不想試試」 內行人曝脫身辦法

你會跟公司高層或主管談戀愛嗎？一名網友分享，自己的主管是老闆的小三，也曾目睹兩人有過親密互動，同事之間也大多知情。近日她參加公司聚會與廠商應酬，老闆和主管有事先行離開，沒想到廠商主動戳破，詢問她「妳主管這樣也不錯啦！妳有沒有想試試看？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

新鮮人抱怨公司「容錯率低」 職場老鳥白眼：領錢還要別人容錯？

新鮮人剛進公司，難免會有犯錯的時候，不過若是太過誇張的錯誤，恐怕會造成他人困擾。日前有位女網友表示，她入職了一間博彩公司擔任行政職，雖然薪水對她而言很高，但工作的容錯率很低，讓她猶豫「我該離職嗎？」對此，多數人勸她別待在博弈業，也直言「妳出錯的事情我在碩班就會被電爆了，何況妳是領錢的，為何別人要容錯？」

高房價太離譜！ 年薪90萬工程師也懷疑人生 嘆自己瞎忙

日前有網友Po文求問，自己大學畢業後擔任傳統產業機構工程師，工作資歷5年，年收入大約是90萬，目前戶頭裡的現金存款有破百...

年薪90萬工程師想結婚買房 求問人生PR多少？網友熱議

日前有網友Po文求問，自己大學畢業後擔任傳統產業機構工程師，工作資歷5年，年收入大約是90萬元，目前戶頭裡的現金存款破百...

平台獨大後少賺？ 外送員盼中央也立法確保薪資及保險

餐飲外送平台併購案話題延燒，新北市議會今有議員指出現有條例根本無法保障外送員權益，外送員也說擔心平台獨大後收入變少，工會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。