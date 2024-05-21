新鮮人抱怨公司「容錯率低」 職場老鳥白眼：領錢還要別人容錯？

新鮮人剛進公司，難免會有犯錯的時候，不過若是太過誇張的錯誤，恐怕會造成他人困擾。日前有位女網友表示，她入職了一間博彩公司擔任行政職，雖然薪水對她而言很高，但工作的容錯率很低，讓她猶豫「我該離職嗎？」對此，多數人勸她別待在博弈業，也直言「妳出錯的事情我在碩班就會被電爆了，何況妳是領錢的，為何別人要容錯？」

一名女網友在Dcard發文表示，她入職了一間博彩遊戲公司，公司規模不大，薪水以行政職務來說非常高，但工作的容錯率極低，很多事情都要事先想到，像是她不小心把新人入職的歡迎信放錯位置，放到隔壁的座位，就被行政組主管罵到狗血淋頭。

原PO接著指出，她有次下午茶的表格不小心多了一個空白格，被主管唸說「妳這樣工程師看到，會截圖發到公司群組質問妳，所以一定要再三檢查清楚」。又有次公司同仁要求她清洗咖啡機，對方只說「洗咖啡機妳自己要會怎麼洗啊！」讓原PO傻眼表示「本人根本不喝咖啡，更不要說不一樣的咖啡機型號不同，洗的方式應該不一樣吧」。文末，她向網友請教「大家覺得該離職嗎？我自己很迷茫，這是高薪的代價嗎？」

文章曝光後，許多職場老鳥直言「這跟博弈公司沒什麼關係吧，妳說的這些錯誤，我在碩班出錯就被電爆了，何況妳是領錢的，為什麼要容錯？」、「抱歉，我的想法是如果連洗咖啡機都要手把手的教，為什麼我不請時薪200元的工讀生？」、「說真的，妳的錯誤都是可避免的，如果妳是我同事，我會覺得妳蠻雷的，都工作超過十天以上，還不熟悉環境，不會問別人嗎？咖啡機清洗不會上網查嗎？解決方式很多，工作本來就不是什麼事情都有人會教妳」。

也有人勸她離開博弈業，指出「博弈遊戲合法的公司我只知道三家，網銀國際、鈊象電子、華義國際，我不會想從事這種工作」、「博弈業純開發不牽扯到金流的話就沒違法，但妳怎麼知道呢？尤其營運跟開發是一起的話更危險，如果想待在博弈產業，建議去知名大間的公司」、「妳從事博弈業被抓可能還要把非法所得全部繳回國庫」。