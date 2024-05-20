上班上到流產……懷孕肚痛主管不准假 還嗆「孩子再生就好」

餐飲業缺工已是常態，但居然有餐飲主管以人手不足為由不准懷孕員工請病假。一名網友發文哭訴，自己從事餐飲業，遇上活動人手不足無法請假，即使告知主管自己懷有身孕，且肚子不舒服，主管也不准假。原PO忍著身體不適加班到半夜，回家發現肚子痛到流血送醫，結果孩子沒了。主管得知後居然認為原PO公主病，還說「孩子再生就好」。原PO又氣又傷心，詢問可以告主管嗎？貼文曝光後網友紛紛支持「告死他」。

一名網友在Dcard發文表示，自己從事餐飲業，前幾天遇上餐飲業520活動人手不足，但原PO已懷有11週的身孕，且肚子不舒服，向主管表明自己懷孕想請病假，卻遭到駁回，主管叫她「吞止痛藥就好」，還說年輕人只會裝病，不管怎樣就是要原PO來上班。

原PO忍著身體不適去上班，當天還加班到半夜，上班途中還差點在客人面前昏倒，卻被主管說「矯情」。等到原PO下班回家發現肚子已經痛到流血、眼前一片黑，被老公送醫，但為時已晚，孩子還是流掉了。

後來原PO請假休養調整，主管居然還傳訊息說他媽媽生完小孩就下田了，反過來指責原PO公主病，甚至說「孩子再生就好」。

原PO氣到發文哭訴，詢問「我可以申請職災吧！我可以告主管嗎？」

貼文曝光後引發眾怒，網友紛紛支持提告，「支持截圖提告！然後實名餐廳店名跟主管名」、「這真的要告下去⋯講的那些話有錄音嗎？明顯歧視⋯⋯」、「這必須告，懷孕肚子痛還叫人家吃止痛藥就好這腦子有沒有洞我不相信」、「記得把所有證據（對話）都存下來」、「這可以直接爆是哪家店了吧！主管是良心被狗啃嗎」、「這當然可以告啊，而且他怎麼樣都賠不了，失去的是一條生命！不要輕易放過人渣」、「告！孕婦不能夜間加班欸」。

不少網友也希望原PO要以自己身體和寶寶為主，勇敢拒絕上班，「我是你的話身體不舒服就不會去，如果他敢開除孕婦，一定告下去，而且懷孕真的不要去餐廳工作，身體會受不了」、「真心想要提醒所有餐飲業的人員，就算你今天斷手斷腳主管也不會心疼，希望大家好好保護自己」、「最差就是先不要這份工作，遇到這種事時，寧願換工作也要以自己的身體為主，下次要記得⋯」、「你可以直接不去的，直接裝死不接不回好好休養就好，他態度都那麼差了真的不用多有責任感，真的被炒了就剛好專心養胎而已沒什麼大不了」。