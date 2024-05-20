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員工只有他1人…每天工作2小時喊「很孤單」 老闆身分曝光網揭真相

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享，他在一間很奇妙的公司，全公司只有他一個員工，每天只工作2小時，剩下的時間就拿來滑手機和追劇，此文一出，引起不少人羨慕。示意圖／ingimage
有網友分享，他在一間很奇妙的公司，全公司只有他一個員工，每天只工作2小時，剩下的時間就拿來滑手機和追劇，此文一出，引起不少人羨慕。示意圖／ingimage

有些小公司的員工不多，因此也可能會碰到1人上班的狀況。一名網友分享自身工作心得，他在一間很奇妙的公司，全公司只有他一個員工，老闆常常愛來不來，公司業務量很少，基本上只有工作2小時，剩下的時間就拿來滑手機和追劇，於是想問問，「我這樣算是找了一份好工作嗎？」，引發不少討論。

一名網友在Dcard「工作板」發文，他是南部人，是文組國立大學畢業，回老家後待了三年後，來到一間很妙的公司，全公司只有三個人，老闆、老闆娘和他，而他是唯一的員工，他的職稱是業務，但工作內容也包含行政和會計及打掃辦公室，一個月月薪33K，不含業績獎金，下班時間一到就把燈關一關走人，也不用加班。

老闆常常愛來不來，到了公司後拍拍原po的肩膀就走人了，老闆娘則是一個月見不到兩次，平常辦公室只有他一人，公司的業務量超少，因此8小時的工時只有2小時在工作，剩下的時間他會滑手機和追劇，但後來膩了，於是現在則是寫小說殺時間，老闆也沒有想再招人的意思。原po本以為這間公司沒救了，沒想到前陣子談到一個好案子被老闆叫去家裡喝酒時，老闆說自己是獅子會的成員，開賓士和住精華地段，「老闆常常不管我，事情交代一下就放生我」，令他不禁感嘆，「全公司只有我一個員工，上班很孤單也很無聊怎麼辦？」

網友紛紛羨慕原po，「離職吧，把職位給想要躺平的人，報上公司，我去應徵」、「你只是到一間公司，替老闆節稅用的，這麼好的工作你不要就離職吧，把地點跟聯絡方式給我，我去」、「真好，這工作很適合準備考試，真想跟你換」、「說真的其實蠻讚的，如果家裡的房貸繳完了，可以一直待在那邊不要離職」、「看你缺不缺錢，不缺錢只是想找點事做，就待下去」、「因為你沒做過其他更血汗的工作，所以你才開始猶豫這工作要不要繼續待，上班還有時間發呆根本奢侈呵呵」。

有網友認為，可以趁上班時間發展副業或學習新技能，「我覺得不錯，蠻適合躺平或有其他副業考公職，外面一堆低薪又很忙的工作，薪水也沒高到哪去」、「如果是我就會好好觀察老闆成功的原因，以及把剩餘的時間拿來做副業，看書、學習、投資等等，每天工作都好忙，我都只能用下班時間做這些事」、「開公司省稅用的啦，就拿這時間去考公職吧」。

有網友則認為，「年輕的話…不太適合，這樣的人生有點無聊，畢竟要升官跟加薪應該是不太可能，老的話很適合養老，穩定」、「跟我現在的狀況很像，這種工作只有一開始會覺得找到好缺，到後期只會懷疑人生…」，有人分享自身經驗，第一份工作和原po差不多，老闆是個有錢人不管事，只要事情做好就行，他趁著空閒時間發展副業，現在已經買房了，「老闆根本是我的貴人」。

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