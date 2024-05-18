升官能拒絕嗎？13年公務員揭職場黑暗「不想被操壞」 同行秒懂：CP值超低

公務員因為工作穩定，被不少民眾視為「鐵飯碗」，但近年來傳出過勞爭議，引發許多討論。一名13年公務員發文表示，他目前是薦任第八職等承辦，最近頻頻被長官暗示可以升職到薦任第九職等科長，但他非常不願意，因為目前工作量適中、能準時上下班，加上升職後可能會經常加班且責任重大，「我不想那麼快被操壞」，長官卻勸趁年輕可以衝衝看，讓他相當苦惱，並詢問網友該怎麼婉拒。

一名網友在Dcard以「升官可以拒絕嗎？」為題發文表示，他目前是薦任第八職等承辦，最近有機會升等至第九職等科長，但他意願不高，因為承辦的工作量適中、可以準時上下班，但升上科長後需要經常加班，責任變重，他每天看到其他科長上班狀態都膽戰心驚，「因為上面當科長的一個比一個慘，加班加到死整天被臭罵，而且責任制」。

他曾向長官婉拒升職，表明個人更重視生活品質，但長官卻勸年輕就是要衝，令該名網友感到無奈，「我該怎麼辦，看主管每個垂頭喪氣，我不想那麼快被操壞，而且大長官一個比一個心機又勢力又低智商，我該怎麼婉拒呢」，並詢問其他網友看法。

貼文曝光後引發討論，有網友勸原PO不如向長官堅定表達拒絕升科長，「依我個人經驗，婉拒只會被長官誤會你內心想升，但礙於某些因素不好意思升而已，所以不要婉拒也不要找理由，請直接說你沒意願，堅定的拒絕」、「不要讓長官以為婉拒是客套、謙虛」、「直接明說就好，我也是遇到同樣情況，承辦好做很多，科長CP值超低」。

也有公務員和原PO一樣不想升等，並揭露職場黑暗面，「我是薦九承辦，也是完全不想升科長。現在當科長一個月多領不到一萬元，還不能報加班費，請假也不好請，底下同仁一有事情，科長就被連帶處分，而且現在的承辦都是要科長千拜託萬拜託才會做事，沒人做的話，上面或是民代罵下來，也是找科長。綜上所述，如果不升簡任官，科長的CP值是最低的職務」。