喊話賴政府 勞團：提高加班費、還7天假

準總統賴清德五二○就職前夕，工鬥團體召開記者會指出，指出台灣勞工長年低薪、過勞，呼籲「新政府開車，不能靠功德！」要求新執政團隊全面修訂勞基法，提高四十年來從未調整的加班費率，並恢復當年在修訂勞基法時，被砍的七天國定假日，此舉才能有效改善低薪、高工時處境。

台灣勞工二○二二年平均年總工時，在ＯＥＣＤ國家排名第六位，在亞洲國家中僅次於新加坡，多年來台灣都難擺脫「過勞之島」惡名。

桃園市產總理事長朱梅雪表示，蔡政府二○一六年修訂勞基法一例一休，但修法以來，年總工時降低幅度不明顯，台灣勞工工時不僅比日本、南韓長，國定假日天數也少於日本的十六天、南韓的十五天。

宜蘭縣產業總工會的副理事長許建東說，這幾年台灣經濟成長有目共睹，加班就代表有額外的工作或訂單，能增加公司營收，在台灣經濟成長又缺工的當下，更應該提高台灣勞工的加班費率，呼籲新政府將加班費率提高。

台灣貨運倉儲產業工會的理事長林志雄說，準總統賴清德擔任行政院長二修勞基法時，加班補休時數採一比一計算，雖法律規定不能強迫勞工補休，但現實狀況是許多勞工被雇主要求不能領加班費，只能選擇補休，明顯圖利資方的不公平條文應該被立即修正。

對此，勞動部回應，有關提高加班費率、依調整後倍率計算補休時數，將持續蒐集意見，凝聚共識，並適時檢討。至於國定假日將由內政部就所定「紀念日及節日實施辦法」，整體考量。