辦公室小確幸！網推TOP10「辦公小物」營造上班療癒感



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「辦公小物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的辦公小物排行。

在忙碌的上班生活中，不少上班族頂著繁重的工作壓力，在一件件任務中來回穿梭，雖然我們無法改變繁忙的現狀，但卻能改善原本高壓的工作環境，療癒自身辦公桌與空間，你也有自己喜歡的「辦公小物」嗎？一起來看看網友都在討論哪一些「辦公小物」吧！

「坐墊／椅墊」成久坐族救星！造型「文具」讓辦公幸福感提升

▲ 網友熱議TOP10辦公小物 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「辦公小物」的相關話題討論，可以發現「坐墊／椅墊」最受到網友熱議，不少上班族一坐就是一整天，長期的久坐下難免會有屁股、背部的痠痛問題，此時，一個設計良好的坐墊便是打工人們的上班救星。

有網友說道自己與同事「在辦公室都有自備這種矯正坐墊，一整天坐下來腰不痠腿不疼」，認為在高強度的業務下，擁有一個適合自己的坐墊相當重要，更有網友推薦自己常用的品牌，直呼「屁屁的心酸誰人知…有了它讓屁屁不再受委屈」，引起不少人共鳴回覆。

而特製的造型「文具」也受到不少網友討論，有網友就表示「社畜是非常需要軟萌事物來調劑身心的」，所以自己「時不時也會收集一些貓文具放桌上」，為了調劑枯燥的上班日常，也有網友會把「公仔」、「抱枕」在放辦公桌的一隅，許多網友說道「超喜歡捏捏樂，有夠舒壓」、「上班族的救贖，需要超可愛公仔」，在努力工作掙口飯吃的同時，努力好好放鬆也是很重要的。

此外，不少人也提到恆溫「杯墊」並稱乎其為超好用辦公小物，分享道「飲水機設置在比較遠的地方，經常要三不五時起身去裝熱水」，而恆溫杯墊可以幫助飲品的加熱與恆溫，引來網友回覆「真的很需要！我咖啡沖出來沒多久就冷了很需要保溫」，並大讚「滿可愛的耶」。

看完上述網友討論的「辦公小物」，你是否也心動的想改造自己的辦公室呢？上班忙碌之餘，不妨也參考網友推薦的療癒小物，透過營造儀式感，讓上班不再是枯燥的日常，讓我們一起擁有舒適的工作環境吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「牙齒美白方式」相關討論則數。

觀測期間：2023/04/01~2024/04/23，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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