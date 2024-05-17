「銀行vs科技業」雙錄取怎選擇？ 過來人曝心得：這行學不到東西

通常求職會考量自己的專長、興趣、薪資、交通等因素，來尋找適合自己的工作。有一名女網友表示最近同時被銀行和科技公司錄取，兩邊都各有吸引她的條件，卻也讓她非常猶豫該去哪一邊？貼文一出，多數人全都力薦科技業，甚至還有銀行行員以自身經驗勸說別進銀行業。

原PO在Dcard分析這兩者的特點，首先銀行的職位是存匯櫃員，上班通勤只要5分鐘，試用期薪水33740元，通過試用期就調升到36000元，工作的銀行是小分行，沒有什麼業績壓力，每天能夠準時下班。

至於科技公司的職位是行政人員，但距離比較遠，通勤就得花20分鐘，薪資35000元，工作內容是辦公室設備管理、文書作業、節慶活動辦理、電話接聽、訪客接待等。公司裡還設有按摩室、桌球室等設施，零食飲料也供員工無限暢飲，上下班時間很彈性，中間還有90分鐘午休，工作環境和福利很吸引人。

原PO說這兩份工作都收到錄取通知，但她相當猶豫，因為兩者比起來銀行很穩定，科技業的自由比較吸引她，所以很難下決定。

雖然兩邊各有人力挺，但多數還是建議選科技公司，「金融業基層要就坐很久，想辦法靠年資及跳槽升上去，不然出來要轉職的話根本沒什麼硬實力」、「公股銀行的話薪水比較高再來考慮，不然的話選2（科技公司）」、「真心的選科技業，別進來銀行」、「科技業可以釣工程師」、「科技待久了，那薪水可觀」、「科技業行政+1，跟著RD（研發工程師）享有一樣的福利，雖然薪水沒有他們高，但喜歡工作生活平衡的人很適合」、「從來沒聽過沒業績壓力的櫃員，多和少的差別而已，而且別相信銀行有準時下班這回事，那是幸運，不是常態」。

還有銀行行員分享心得，她說科技公司是可遇不可求的機會，進去後也許可以輪調其他部門，或者未來要轉職的話，有科技公司的光環可以跳槽到其他行業，而且行政人員3萬5薪水算不錯，工作也很彈性，不像銀行業吃飯很趕，人手不足時隨時吃到一半都要幫忙，請假還得看有沒有同事請同一天，非常不自由。

其中讓這名銀行行員不想久待的原因是學不到東西，「可以去思考有一天離職，妳在銀行學習的東西，有什麼是可以帶走的？其實除了溝通能力、臨場反應這種軟實力，其他沒有了吧？」，因此她認為銀行業真的是一個下策。