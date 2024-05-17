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是慣老闆還是無禮年輕人？一句LINE對話掀爭論 網籲多說2字

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發出一張年輕員工與老闆對話的截圖，並詢問網友是否會認為這種說話方式沒有禮貌，引起熱議。圖／ingimage
有網友發出一張年輕員工與老闆對話的截圖，並詢問網友是否會認為這種說話方式沒有禮貌，引起熱議。圖／ingimage

隨著越來越多年輕人進入職場，不同習慣導致的摩擦也越來越常見。近日，有網友發出一張年輕員工與老闆對話的擷圖，並詢問網友是否會認為這種說話方式沒有禮貌，引起熱議。

原PO在Dcard「現在的年輕員工都這樣講話？」為題發文，展示了一張年輕員工與老闆對話的擷圖，員工說「冷凍庫過期品我們丟掉ok嗎~」，老闆則回應「您在跟您小弟說話嗎？」。

原PO詢問，員工這樣沒有前後的文字或是招呼，突然就直接丟一句話問問題的行為會讓人覺得很沒有禮貌嗎？還是年輕人覺得這樣無傷大雅，慣老闆才在意這些？

對此，大多數網友認為員工的做法沒有問題，「是當老闆還是當皇帝？開頭沒有老闆吉祥就算不禮貌了？」、「又不是使喚你去丟，有什麼問題？不然都不要做就不需要問了。然後，禮貌多寡取決於薪水多寡」、「有個『～』已經很親切柔軟了吧」。

但也有網友認為這種說話方式確實不太禮貌，建議多加「請問」2字，「我自己會加一個『老闆請問…』或是『不好意思請問一下…』，不管對象是不是老闆，被問的人應該不會有不舒服的感覺」、「加個『老闆請問』不困難吧？連稱呼都沒有，又不是在跟朋友講話」、「這句話對平輩沒差，對上司本來就不夠尊敬吧？連這種認知都沒有的是受怎樣的教育」。

還有一小部分網友歪樓，以為「您在跟您小弟說話嗎？」是員工說的，他們表示「一開始看也覺得右邊確實沒大沒小」、「我也以為是在評斷右邊是不是沒大沒小」。

有網友發出一張年輕員工與老闆對話的擷圖，並詢問網友是否會認為這種說話方式沒有禮貌。圖／擷自Dcard
有網友發出一張年輕員工與老闆對話的擷圖，並詢問網友是否會認為這種說話方式沒有禮貌。圖／擷自Dcard

Dcard 年輕人 慣老闆 職場

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