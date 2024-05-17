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新人愛把1字掛嘴邊惹怒主管 她看不下去批：不得體

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人很在意職場上的禮儀，但也有人認為不需要太過拘束。 示意圖／ingimage
不少人很在意職場上的禮儀，但也有人認為不需要太過拘束。 示意圖／ingimage

職場上除了重視工作能力以外，禮儀和態度也是不少人非常在意的。有一名女網友透露公司來了一位菜鳥新人，但常常會把「啥」掛在嘴邊，讓主管聽了受不了，要求他不要再講這個字，但不少人認為這其實無傷大雅。

這名女網友在Dcard以「現在的新人講話都那麼雷嗎？」為題發文，她說這名新人雖然很常說「謝謝」，講話看似也很有禮貌，但卻習慣把「啥」這個字掛在嘴邊，讓她聽了很不是滋味，但因為自己才進公司不到一年，也不是這名新人的主管，所以覺得沒有立場去教導和糾正。

過了幾天，主管提醒他下週需要參加某個活動，沒想到這名新人卻直接回覆：「那是啥？」主管聽了忍不住直接回他，「你可以不要把啥這個字掛嘴邊嗎？」，原PO在一旁聽了也認為自己的感覺是對的，畢竟在職場上，這樣的回話真的很不得體，「想問問大家，還有哪些話在職場上也是不適合出現的呢？」

貼文引起不少討論，「我不知道合不合適，我個人是很討厭『你知道我意思嗎』」、「啥感覺比較輕浮，我是會說『什麼』」、「遇過主管在意下屬和她說話時沒有用『您』」、「我覺得是『辛苦了』，上對下可以說，可是我同事會跟主管說辛苦了」、「最討厭『喔』，沒有任何符號的，就一個『喔』，一字惹怒冠軍」、「『確嗎？』，聽到這個很想打人」。

但也有人覺得沒那麼嚴重，「沒差，工作有做好就好，比起心機搞人、混水摸魚、講八卦好太多了」、「還好吧，是不是年紀大的都會在意這些」、「連別人講話都不能接受的公司，可想而知多雷」、「盡在意這種蠻無聊的點，日子過太爽吧」、「確實沒那麼正式，但也無傷大雅吧」。

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