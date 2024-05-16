他沒相關工作經驗該怎麼回答面試官 網建議這樣說

6月面臨畢業季，新鮮人即將步入職場，有些人缺乏工作經驗，面對面試官質問之前有無相關工作經驗時，除非學生時代有打過工，否則難以回答。有一位網友既無工作經歷，也無面試經驗，想請教其他有經驗的人，在面對面試官時要如何回答，才是最妥當的。

一位網友近期在Dcard發文，表示「如果自己沒有相關工作經驗，但願意學習的時候該怎麼回答面試官？」原PO說遇到這類問題時，他會回答自己會從學習工作概念和技能開始，很快讓自己上手。當他這樣回答面試官時，所獲得的回應多數是「但我是請你來工作，不是請你來學習的」，他就啞口無言了。

原PO心裡想說，「就是因為沒工作經驗才要先學習，之後才能試著解決問題啊，不然怎麼可能一開始就什麼都會」，但這種想法並未被面試官接受。他想請教大家，面試時該如何回答面試官這類問題。

網友看完貼文後，提供一些面對初試時回答的方式給原PO，「思考一下，有哪些禁語是不能用的，要避免使用那些不當措辭送頭給別人。你可以說，不懂就問，勤寫筆記，多做幾次就會了，會用主動積極的態度讓工作上手」、「我自己也沒面試很多次，你就看看就好。你可以說你對此職位有興趣，學習力強，然後反問面試官公司是否有相關訓練能讓你快速上手呢？」

此外，有人建議原PO「坦白與坦然，態度溫和篤定的回答面試官，第一我需要這份工作，第二我喜歡這份工作內容，我當然不只是來學習，我會努力跟上進度，我願意努力，只要您們也願意給機會。類似這種，啊！人生真心累，加油」、「我對『職位名稱』很有興趣，之前在學校的時候有讀過相關書籍，也有翻閱一些參考文章，雖然沒有與這領域直接相關的經驗，但我對『職位領域』充滿熱忱與興趣，如果有不懂的地方，會積極詢問同事或主管，或我會利用下班後時間進修相關專業。我相信在『職位可能用到的技能』能夠迅速掌握技巧，盡快在工作中上手，我有信心可以勝任這份工作」。

另一方面，也有網友提議用掰的，「我就掰有經驗啊，但我25歲才工作，所以面試官問我之前在幹嘛，『我說在某某補習班，後來倒了』；問我為何沒做，『因為經營不善倒了』，結果就錄取我了，也無法求證我是不是之前有在這家補習班做過，等到有第一個工作後，後面就容易了」。