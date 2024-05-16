229生日4年過一次 還被凹年金理由很瞎？勞保局：誤解了

台中市陳姓女子向前市議員張耀中陳情，她的生日是2月29日，4年才過一次生日，她今年滿60歲，提前5年向勞保局請領勞保減給老年年金，卻少領一個月，理由竟是「電腦欄位沒有2月29日」。勞保局回應，陳女5年後達年金請領年齡，因當年為平年，沒有2月29日，因此依法3月1日才滿65歲，「因電腦資訊系統問題導致少發1個月」為解讀誤解。

陳女今天由張耀中、律師林哲宇陪同出面表示，她投保勞保42年4個月，申請月領減給老年年金，在今年2月15日向勞保局台中市辦事處遞出申請書，收到公文書明「陳女是在3月1日申請老年年金給付」，打電話詢問，得到回應竟是「電腦欄位沒有2月29日，只好以次日3月1日代替」。

她指出，她和多名同學一起退休，同時申請給付，看到其他人的勞保年金陸續在3月入帳，只有她沒入帳，她不滿勞保局認定要從3月1日起才符合請領資格，出面為其他同為4年過1次生日的2月29日壽星抱不平。

林哲宇指出，依民法124條規定，年齡自出生日起算，陳女可主張為2月29日出生，循行政程序追討2月年金。

勞保局台中市辦事處說明，勞保老年年金法定請領年齡為65歲，可提前請領減給年金，但陳女滿65歲的當年為平年，沒有2月29日，依法須在3月1日才算年滿65歲，如欲提前5年請領減給老年年金，須於今年3月1日起始符請領資格。

勞保局強調，陳女今年2月15日送件申請，2月未符合請領資格，3月才符合請領條件審核，第一筆老年年金於4月底前入帳，外界指稱因電腦資訊系統問題導致少發1個月為解讀誤解。