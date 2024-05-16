台大主治醫師月薪很高？吳欣岱曝殘酷「薪資單」：我淚已流

醫生給人普遍的印象就是高薪職業。不過近期台灣基進台北黨部主委、醫師吳欣岱公開了朋友過去在台大醫院擔任主治醫師的薪資單，實際領到的數字讓她直呼「我淚已流」。

吳欣岱15日在臉書發文，她最近收到數年前於台大醫院擔任主治醫生學長傳來的薪資單，包含了固定薪金額4萬6655元、專職服務津貼4萬9808元，加上個人自繳勞保費834元、健保費2846元、勞退金5796元，扣款所得稅3270元、互助費2000元。

吳欣岱貼出學長數年前在台大醫院的薪資單。圖擷自吳欣岱＠台灣基進

學長薪水總額為9萬6463元，總扣款為1萬4746元，實際拿到的金額只有8萬1717元，吳欣岱看完直呼「我淚已流，台大年輕主治醫師月薪實拿8萬1717元，這個數字的諧音也太地獄了吧！台大喔！主治醫師喔！」

網友看完也紛紛回應，「醫師的養成不易，值得更多的薪水」、「真的是令人吐血的低薪」、「難怪有些朋友想去國外職業」、「用血用汗換來的台灣奇蹟」、「我以為有30萬起跳」、「這就是真實世界，所以醫護人員才會越來越少」。

也有不少從醫人員留言，「難以想像，十幾年前剛成為菜鳥助理教授，當時實領薪資還有十二萬多，外國友人聽到都還認為是不可思議的低薪」、「我V1第一個月是七萬多」、「差不多，我V2就逃了，在台北這薪資根本養不了家」、「沒錯，我V1也是類似這個」。