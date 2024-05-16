快訊

Toyz今發監執行先住「3人小房」 台中監獄第一餐菜色曝光！

「領頭羊」跛了 北市豪宅5年漲6.9%、新北僅8%

台大主治醫師月薪很高？吳欣岱曝殘酷「薪資單」：我淚已流

聯合新聞網／ 綜合報導
醫生給人的印象是高薪職業。 圖／ingimage
醫生給人的印象是高薪職業。 圖／ingimage

醫生給人普遍的印象就是高薪職業。不過近期台灣基進台北黨部主委、醫師吳欣岱公開了朋友過去在台大醫院擔任主治醫師的薪資單，實際領到的數字讓她直呼「我淚已流」。

吳欣岱15日在臉書發文，她最近收到數年前於台大醫院擔任主治醫生學長傳來的薪資單，包含了固定薪金額4萬6655元、專職服務津貼4萬9808元，加上個人自繳勞保費834元、健保費2846元、勞退金5796元，扣款所得稅3270元、互助費2000元。

吳欣岱貼出學長數年前在台大醫院的薪資單。圖擷自吳欣岱＠台灣基進
吳欣岱貼出學長數年前在台大醫院的薪資單。圖擷自吳欣岱＠台灣基進

學長薪水總額為9萬6463元，總扣款為1萬4746元，實際拿到的金額只有8萬1717元，吳欣岱看完直呼「我淚已流，台大年輕主治醫師月薪實拿8萬1717元，這個數字的諧音也太地獄了吧！台大喔！主治醫師喔！」

網友看完也紛紛回應，「醫師的養成不易，值得更多的薪水」、「真的是令人吐血的低薪」、「難怪有些朋友想去國外職業」、「用血用汗換來的台灣奇蹟」、「我以為有30萬起跳」、「這就是真實世界，所以醫護人員才會越來越少」。

也有不少從醫人員留言，「難以想像，十幾年前剛成為菜鳥助理教授，當時實領薪資還有十二萬多，外國友人聽到都還認為是不可思議的低薪」、「我V1第一個月是七萬多」、「差不多，我V2就逃了，在台北這薪資根本養不了家」、「沒錯，我V1也是類似這個」。

台灣基進北市黨部主委吳欣岱。圖擷自吳欣岱＠台灣基進
台灣基進北市黨部主委吳欣岱。圖擷自吳欣岱＠台灣基進

台大 台大醫院 吳欣岱 薪資

延伸閱讀

公司徵人豪喊「超敢給」！他路過見月薪這數字愣了 網笑：中文就是這麼奧妙

他曝好友跳槽台積電「35職等」年收700萬！月薪引網驚：獎金多大包？

月薪27K！新北圖書館徵才「要放棄雙重國籍」 過來人曝：一堆人搶

被喊不孝！媽討「20%月薪」當孝親費 網全逆風：根本超賺

相關新聞

GPT-4o發表AI相關工作逾2.5萬個 這類工作月薪達15萬

聊天機器人ChatGPT開發公司OpenAI最新發表ChatGPT 4 omni(簡稱GPT-4o)，已能進行逼真的人機...

AI 相關工作逾2.5萬個 人力銀行：月薪上看6萬所在多有

聊天機器人ChatGPT開發公司OpenAI最新發表ChatGPT 4 omni(簡稱GPT-4o)，已能進行逼真的人機...

台大主治醫師月薪很高？吳欣岱曝殘酷「薪資單」：我淚已流

醫生給人普遍的印象就是高薪職業。不過近期台灣基進台北黨部主委、醫師吳欣岱公開了朋友過去在台大醫院擔任主治醫師的薪資單，實際領到的數字讓她直呼「我淚已流」。

蔡總統曾問社工不會缺人嗎？ 學者籲社工全證照化改善執業環境

社工是撐起社安網的重要角色，但社工人力不足、負荷沈重已導致社工走上街頭。衛福部今天舉辦「完善社工教考訓用專業制度共識營」...

「職務再設計」放寬特教生、精神病人適用 約20萬人受惠

勞動部今宣布放寬「職業再設計」適用對象，新納入未領取身心障礙證明的精神病人、特殊教育學生，讓這兩類對象也能透過職務再設計...

電腦害的？2/29生日老年年金少拿1個月？勞保局說話了

台中市陳姓女子向前市議員張耀中陳情，她的生日是2月29日，4年過一次生日，她依規定在今年2月29日滿60歲向勞保局請領老...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。