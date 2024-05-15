電腦害的？2/29生日老年年金少拿1個月？勞保局說話了

台中市陳姓女子向前市議員張耀中陳情，她的生日是2月29日，4年過一次生日，她依規定在今年2月29日滿60歲向勞保局請領老年年金給付，但原本應3月底入帳給付卻變成4月底才能入帳給付，少掉1個月的原因竟是「電腦系統沒有113年2月29日」。但勞保局說明，離職退保第二天才符合送件資格，因此陳女在3月1日符合資格申請，並於4月起入帳，年金給付沒有問題。

張耀中說明，陳女在今年2月15日向勞保局台中市辦事處遞出申請書，申請給付日為2月29日，2月21日接到勞保局審核符合規定的簡訊，但直到4月底才收到勞保局公文稱「自3月起，按月於次月底前發給老年年金給付」，並在說明欄書明「陳女是在3月1日申請老年年金給付」。

張耀中指出，陳女在接到勞保局公文後，立即打電話詢問勞保局台中市辦事處，對方卻稱，「電腦系統沒有113年2月29日，只好以次日3月1日代替」，還說是台北核定的，要求陳女填具勞保爭議事項審議申請書走救濟路線。勞保局理應主動解決問題，而不是地方推給中央，中央再要求走程序繁瑣救濟程序，這種態度民眾無法接受。

勞保局說明，有勞工誤以為滿60歲當日離職退保，即符合請領老年年金給付資格，其實是在離職退保第二天，才符合請領老年年金送件資格；另外，何時退保？與生日同月即可退保。