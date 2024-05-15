公司徵人豪喊「超敢給」！他路過見月薪這數字愣了 網笑：中文就是這麼奧妙

步入職場後，不少人會為了「五斗米折腰」，不過這份工資真的值得員工鞠躬盡瘁嗎？一位網友近日發文指出，自己看到一張徵才廣告，上面寫著「只要你肯做，公司超敢給，把你的汗水，變成你的薪水」。不過看到實際發給的月薪，也讓原PO愣住直呼：「好意思說超敢給喔」。見此，網友紛紛笑稱「把你的汗水變成你的淚水」、「中文就是這麼奧妙」。

一位網友在PTT上發文，表示自己在路上看到一張徵才廣告，想徵求早班、晚班、大夜班的員工，海報下方更備註「只要你肯做，公司超敢給，把你的汗水，變成你的薪水」。不過原PO瞄到月薪數字卻直接傻眼，直呼「好意思說超敢給喔，加個『起』字也不覺得會高到哪」，原來該公司只願給予「三萬至四萬起」的月薪，讓他忍不住疑問：「月薪三四萬跟我說公司超敢給？」

貼文發布後，不少網友看到該數字驚呆直呼，「給三萬這麼低，的確很敢給啊」、「把你的汗水變成你的淚水」、「中文就是這麼奧妙，他真的很敢給阿」、「打破業界行情還不算超敢給？」。更有上班族笑稱，其實不是薪水「超敢給」，「他是說超敢給你事情做，不是錢」、「超敢給事情和超敢給責任，加油好嗎」、「超敢給的是工作不是薪水，讓你過勞也沒在怕啦」、「薪水超敢給(X)，工作超敢給(O)」。

不過也有網友提出不同意見，表示該職位沒有低於目前每個月的基本工資27,470元，並且需要衡量這份工作的專業性高不高，「服務業不就這樣？」、「要看什麼工作吧，總不可能發發傳單給妳四萬吧」、「無技術的體力工作是想拿多少薪水？」、「搞不好是加班費、醫療費、送葬費，你打過去問清楚啊」、「看職位，作業員三、四萬不錯了」、「四萬不錯啦，接近中位數，老闆好大方」。