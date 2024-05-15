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近五年高中職工作成長75% 這二大領域最歡迎高中職畢業生

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導

大缺工時代，企業招募策略有何不同？104人力銀行行銷長張寶玲指出，5月正職工作數93.3萬個，依學歷，歡迎大學生88.5萬個最多。觀察最近5年增長，高中職工作數從2019年的31.3萬個成長到目前的54.7萬個、增幅75%最多。

至於哪些產業最歡迎高中職畢業生？104人力銀行指出，民生消費及製造業最歡迎高中職畢業生，主要徵才產業：住宿餐飲服務業12.2萬個、批發/零售/傳直銷業9.7萬個、一般製造業6.9萬個，顯示具備高技術或是高知識的人才，愈來愈受到企業青睞。

高中職畢業，不論升學或就業，都可從認識企業開始。台積電慈善基金會舉辦2024高中職人才就業媒合x職涯探索博覽會，18日高雄、25日台南兩地登場，針對準備升學的高中職生，職涯工作坊、上百間企業協助學生探索未來工作世界。

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