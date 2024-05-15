近五年高中職工作成長75% 這二大領域最歡迎高中職畢業生

面試對許多求職者來說是一大關卡，有些人也會分享經驗供他人參考。近期，有一名網友道出在某知名晶圓廠面試的經歷，表示期間不斷被面試官打斷，甚至被對方批評「沒有什麼可取之處」、「沒什麼想法的人就適合當設備」。文章一出，引來不少網友怒批面試官情商低，並安慰原PO「爛公司也不值得擁有你」。...

2024-05-14 21:10