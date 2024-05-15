愛約砲同事自爆罹愛滋病 上班族心驚驚：如何自我保護？

一名上班族表示，周遭有同事突然坦承自己罹患愛滋病，加上又有隨地亂吐痰的壞習慣，因此不禁擔憂是否還有辦法用平常心跟這樣的人共事，並好奇問道「有什麼方式可以自我保護」，希望網友們能提供解答。

原PO在Dcard以「同事得病了」為題發文，敘述公司有一名同事，平常下班後喜歡到處「約砲」，並且會跟同事們炫耀自己一晚花了多少錢喝酒，以及有多少砲友之類的話題。日前該名同事向大家坦承染上愛滋病，原PO憂心向網友們請益，假如身邊發生類似事件，「你們還能平常心跟他一起上班嗎？」

原PO接著解釋，自己並沒有想要排擠該名同事，也知道愛滋病患依舊享有正常生活以及工作的權利。不過原PO話鋒一轉，透露該名同事的生活習慣也很不好，「例如很愛隨地亂吐痰」，況且公司的洗手間是共用的，「同事知道他的狀況後，其實大家也都很怕」。

由於原PO在文中詢問「還能有什麼方式可以自我保護呢？」，因此底下有網友留言「你有跟他進行無套性行為嗎？有的話趕快去篩檢，沒有的話你想要保護什麼？」，原PO也親自回答說「當然不可能跟他發生關係，我指的不小心受傷的話，傷口感染的部分，愛滋不是單純發生性行為才會被傳染喔」。

另外有網友指出，「隨地吐痰倒是實質上需緊急解決的衛生問題，請主管處理一下吧」、「隨地吐痰這個行為不管有沒有愛滋都該被糾正吧！愛滋病毒在空氣中很難生存，很少有病毒存活超過一個小時，所以不需要庸人自擾」。

本站曾經報導，衛福部桃園醫院感染科主任鄭健禹表示，愛滋病毒不挑人，主要透過血液、體液傳染，因此只要有高風險行為都應注意。凡只要有性行為的民眾，建議至少進行一次篩檢；有無套性行為的民眾，建議每年至少進行一次篩檢；有感染風險的民眾，建議每3-6個月進行一次篩檢。

另外，三總感染科主任葉國明指出，馬桶座上確實可能有生命力強的寄生蟲或黴菌存活，但臨床上幾乎沒有見過因使用坐式馬桶遭感染愛滋的患者。葉國明也強調，愛滋病毒相當脆弱，離開人體後便逐漸失去傳染活性，因此無法透過間接接觸馬桶座構成傳染，呼籲民眾不需要太過擔心。

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