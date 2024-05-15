近五年歡迎高中職工作成長75% 民生消費、製造業最歡迎

大缺工時代，企業招募策略有何不同？104人力銀行行銷長張寶玲指出，5月正職工作數93.3萬個，依學歷，歡迎大學生88.5萬個最多。觀察最近五年增長，高中職工作數從2019年的31.3萬個成長到目前的54.7萬個、增幅75%最多。

主要徵才產業：住宿餐飲服務業12.2萬個、批發/零售/傳直銷業9.7萬個、一般製造業6.9萬個，顯示具備高技術或是高知識的人才，越來越受到企業青睞。

台積電慈善基金會將舉辦2024高中職人才就業媒合x職涯探索博覽會，5月18日(周五)高雄、5月25日(周五)台南兩地登場，針對準備升學的高中職生，職涯工作坊、上百間企業協助學生探索未來工作世界，只要與三間企業完成交流，即可將超商禮物卡帶回家，還能探詢就學時兼職工作機會；針對考慮就業的高中職生，2000筆職缺提供持續學習資源：專業證照訓練並給予外訓補助、職場導師指導依階段學習專業技能，職涯發展路徑：從技士到主任工程師，讓就業也能持續學習成長。