薪資貧富差距驚人 工程師繳稅金額比一般上班族年薪高

5月份是報稅季，薪水階級每一塊收入都要繳稅，讓不少上班族心痛，就有工程師在社群平台曬出報稅資料，今年要繳的稅金高達335萬。網友表示，他已經在知名科技大廠工作十幾年了，一開始是小工程師不但不用繳還可以退稅，到後來慢慢成長到需要繳一台國產車的稅。前幾年稅金從國產車升級成進口車，直到今年迎來人生稅務高峰。雖然感謝公司願意照顧他，但繳稅好痛。

Po文才短短2週已經引起超過千人關注，有網友留言「哭啊！繳的稅比我年薪還高！」、「今年退稅8,000元，我是國家認證的社會底層」、還有網友自嘲「因為太窮，政府不忍收稅，還得讓政府退稅給我年終獎金，每年都在等五月份開獎」、「繳的稅是我的2倍年薪，我也好想試試看繳稅的感覺」，網友羨慕成一片，但也有不少身在科技業的網友表示「就算科系非電資，如小弟的產線系，靠賣肝還是有機會上四百」、「目前只有國產車等級，努力邁向進口車」、「如果是處長年薪破千不會是少數」，更有網友直接以適用稅率倒推原po薪資，應該在1700萬，可以看出身在科技業，薪資遠遠超越多數上班族。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，科技業除了薪資還有年終獎金、分紅，近年科技業缺才，紛紛祭出高薪搶才，即使是新鮮人，在加計獎金之後，薪資也不乏百萬之譜。調查顯示，促使上班族轉職跳槽最重要的原因就是追求更好薪資，也讓資訊科技業成為上班族最想投入的產業，根據1111人力銀行資料庫，目前科技業的工作機會數高達14萬筆，不少大企業也趁畢業季延攬新人，有意投入科技產業，可以把握這一波的徵才契機。

想投入科技業要如何厚植實力？科技島不但有最新的科技業動態，AI學院更開設一系列課程，帶領你持續精進，不但有求職者必備的工具型課程，5月份還有更多專業課程，包括5月16日由教育部新興科技推廣中心主任曾慶良主講的「AI生成式自動化」、5月28日由AI新創社群【查特普拉斯】共同創辦人吳承穎主講的「ChatGPT × GAS：釋放你的 Google 生產力」等免費課程，帶你優化進入科技業產業必備的能力。

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