他赴知名晶圓廠面試被問這2題遭指「沒什麼可取之處」 網怒：根本侮辱

面試對許多求職者來說是一大關卡，有些人也會分享經驗供他人參考。近期，有一名網友道出在某知名晶圓廠面試的經歷，表示期間不斷被面試官打斷，甚至被對方批評「沒有什麼可取之處」、「沒什麼想法的人就適合當設備」。文章一出，引來不少網友怒批面試官情商低，並安慰原PO「爛公司也不值得擁有你」。

一名網友近期在Dcard發文，表示自己上月到某知名晶圓廠面試，筆試測驗、參觀完無塵室後便進入面試階段，當時為一名處長擔任面試官，要他報告論文內容。然而原PO還沒講完，對方即打斷提問「請問你的論文題目是自己想的嗎？」

當原PO回應題目是老師指定，承接學長的論文內容再做延伸之後，對方又再度提問「為什麼你沒有自己想題目，不想思考？」雖然被嚇到，原PO仍盡可能穩定情緒回答表示研究內容是自己規劃的，但該名面試官卻又打斷他，質問「啊你這個就沒意義的論文，你知道嗎？」

原PO試圖談論材料新穎的結構，卻又被面試官打斷，表示現在晶圓廠的設備根本做不出這種東西，「除非你根本不懂晶圓廠的設備，可是我看你不是不懂，你是在狡辯」。原PO一時說不出話，對方便接著批評「現在的年輕人都沒有自己的想法，教授說什麼就做什麼…」。

後來，該名面試官又詢問「有沒有交過女朋友」，原PO回應「目前還沒」，結果對方又問他是不是社交恐懼症，並說「內向的人我不會錄取」。最後，該名面試官告訴原PO「你就英文不錯啦，其他的沒什麼可取的」、「你適合當設備啦，沒什麼想法的人就適合當設備」。

「直到我走出公司大門，心中的憤怒與羞恥感也無法平息」回憶這場面試，原PO認為自己不是什麼壞人，憑什麼需要接受這種無情的砲火，「我眼角泛淚，就想逃離現場」。他表示這樣的情緒過了好幾個禮拜都無法平復，「收到感謝函也馬上刪掉」、「只希望下一個面試至少不要遇到這種神經病」。

對此，有網友推測「我覺得是扮黑臉壓力測試，辛苦了拍拍」、「壓力測試，我在山上（意指台積電），口才很重要」。但也有人不認同，表示「什麼壓力測試…就只是這個面試官沒家教、愛酸人而已吧」、「我覺得就算你的論文跟個性不適合這間公司，面試官也不用這樣侮辱你；如果說是壓力測試的話也更沒必要採用這種方法，只能說面試官情商很低也不會做人」、「壓力測試的方法有很多種，可以針對論文裡面的內容提出，也可以針對參觀完現場無塵室的狀態做詢問，但涉及到個人社交和私人感情，覺得那就過分了！」

也有網友安慰原PO，「那環境應該也不會好到哪裡去，反正全台灣也不是只有他那間，多試幾家，一定會找到適合你的」、「很開心你沒有錄取這間公司，爛公司也不值得擁有你」。