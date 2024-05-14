上班不想社交被傳「難相處」 過來人建議：當1種人最好

職場學問多，不只是要沈默來明哲保身，有時候也需要有婉轉的交際手腕，才能夠在工作上如魚得水。日前有位女網友表示，她因為前一份工作跟同事處不來，所以被迫離職，到了第二份工作不願意社交，卻被傳「難相處」，讓她崩潰詢問「只想和同事維持工作上的關係錯了嗎？」對此，過來人認為「應該當圓滑的人，而不是不講話的人」。

一名網友在Dcard發文表示，她研究所畢業後，留在學校工作，後來發現要好的同事表裡不一，自己也跟大部分同事處不來，主管甚至對她也有微詞，最終被迫離職。原PO接著表示，到了第二份工作後她更小心翼翼，不想太快投入感情，打算先觀察大家，加上個性比較內向、工作又比較困難，她指出「我在辦公室比較安靜，想多花時間專注學習，卻被別人傳說難相處」，事後有同事詢問原因，她透露了前一份工作的經驗，並強調自己比較難放開，但之後會努力的，最後被同事們嘲笑「這樣對新職場不公平」。文末原PO疑惑「我就更不想和大家有過多交集，這樣不是很正常嗎？為什麼搞得我很像異類？」

文章曝光後，過來人建議「我覺得妳把『只維持工作上的關係』、『和同事當學生時期的朋友』、『上班不講話』的概念混淆了，其實最主流的做法，是維持圓滑的社交，不倒心情垃圾給同事，和同事分享工作資訊，互相幫助工作任務，上班不講話從來都不是最好的做法，只是交際能力比較差的人的保守作法」、「每個職場有不同的相處方式，所以必須當一個圓滑的人會比較舒服，但妳也不想跟他們當朋友的話，就拿捏上班的交際能量，做剛剛好就行，上班同事下班陌生人」、「我覺得公事公辦吧，工作都是為了錢，其他的不用想這麼多，想這麼多錢也沒比較多啊」、「人本來就很難搞了，所以自己一個人最舒服了，上班是同事下班不認識！」。