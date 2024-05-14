值過夜班、暴露輻射 懷孕女醫控排班男醫職場霸凌

新北中和某醫院傳職場霸凌，一影像醫學部女醫師控訴，科內負責排班資深男醫師連續讓科內2名懷孕女醫違法值過夜班，迫使孕婦暴露在游離輻射環境。該名女醫昨受訪說，為保全工作選擇隱忍，卻讓對方得寸進尺，忍無可忍才向醫院申訴。

該醫院李姓副院長說，接到申訴案後，立即成立調查委員會，經過兩次調查，開會決議認定職場霸凌成立，過程中有訪談雙方，若當事人無意見，公告20天後就會進行懲處。

該名女醫師說，去年科內有學姊請產假、育嬰假，考量人力負荷，等科內人事相對穩定才敢懷孕，沒想到自己懷孕仍遭受同樣境遇，情緒受很大影響，懷孕7周的胎兒也停止心跳流產。

新北衛生局說，已函請院方說明，如有違反規定會移請勞工局或社會局開罰；勞檢處長林澤州指出，院方有執行職場不法侵害計畫，設有申訴管道、成立調查及員工教育訓練等預防措施，被害人已透過申訴並認定有職場霸凌。

至於讓懷孕女醫師上過夜班是否違法，院方說，醫師工時不受勞基法保護，換言之醫師沒工時限制，但醫師懷孕有職安法保障，當事人可請主管協調班表。院方認為，負責排班男醫未做好溝通，受害者1月申訴時便將該名男醫師調離排班業務。