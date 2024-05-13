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她一句話讓主管刷掉「討厭的同學」 內行人曝：妳公司有問題

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友看到討厭的大學同學面試他們公司，便在主管問起時，說了一些對方的壞話，讓主管刷掉同學。 示意圖／ingimage
一名女網友看到討厭的大學同學面試他們公司，便在主管問起時，說了一些對方的壞話，讓主管刷掉同學。 示意圖／ingimage

公司在面試新人前，可能會先打聽一下求職者的風評，日前有位女上班族表示，她以前討厭的同學要來他們公司面試，她就告知主管一些對方的行為，讓主管「取消面試」，文章曝光後，有內行人直言「妳們公司制度有問題，只聽職員的話就取消面試，沒有審核制度」。

一名女網友在Dcard發文表示，最近主管收到幾封面試信，其中有位是跟她同學校，因此主管隨口問了一句「妳認識她嗎？」原PO一看發現是以前討厭的同學，因此她回應「我跟她以前沒那麼熟，她比較活潑愛玩一點，比較少在課堂看到她」，後來主管就說「那還是叫她別來面試吧」。

原PO坦言「我心裡有點開心，但又有點罪惡，好像讓對方失去了機會。我會討厭她的原因是她面容不是姣好，但有個人魅力，所以很受歡迎，做事自私又小氣，也喜歡在別人背後批評」。

文章曝光後，有內行網友回應「妳幹嘛講的好像沒進你們公司就是人生被斷後路一樣？妳怎麼知道在妳這被拒絕，她會不會遇到貴人爬到比妳更高的地方？」、「如果主管因為這句話就判定不讓她來，那公司的審核制度也有問題啊，怎麼會問員工要不要請誰來面試呢？那你們公司的人資是幹什麼飯吃的？應該是主管先看了她的履歷，但心裡產生了很多疑慮，想找個人討論，妳這句話剛好只是壓垮駱駝的最後一根稻草」、「可以隨便問個員工就決定面試的公司，感覺也不是什麼有規模的大公司。這間公司可能是妳目前最好的選擇，所以妳在這，但對妳同學來說可能只是選擇之一而已，沒去妳們公司說不定才會有更好的發展」、「感覺原PO也有不小的問題，一邊說不想要罪惡感又說對方真的爛」。

主管 求職 面試

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