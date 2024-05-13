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新人無故曠職「一週都請1-2天」 老闆崩潰上網求解：該怎麼資遣？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名身為老闆的網友上網求解「該如何資遣愛請假的員工」？示意圖／Ingimage
一名身為老闆的網友上網求解「該如何資遣愛請假的員工」？示意圖／Ingimage

每間公司福利不同，請特休或事假雖然不需要說明私人原因，但仍需要告知公司請假日期。不過日前有位老闆抱怨，有個員工很常當天打來請假，就算不同意也照樣不來，甚至一週請1-2天，讓原PO無奈表示「要怎麼資遣她？」

一名老闆在「爆料公社」發文表示，公司有個員工很常當天才打電話請假，就算不同意請假，她也照樣不來，到職1個多月就開始出現類似情況，幾乎一週要請1-2天，有時候是上班到一半就說不舒服要請假，隔天再拿診所的藥單來，讓原PO無奈表示「已經多次跟這位同事說她不適合這份工作了，但對方就是不離職，昨天又打來店裡說要請假，當時我已經告知『今天人手不足』，對方卻直接掛我電話，我告知她『明天不用來了』，結果對方又稱『不能沒有工作』」。

文末，原PO無奈表示「她就是看準我們不能逼她離職，很多人建議我們資遣她，但我問過勞工局，現在要資遣員工，必須要符合很多條件，否則我也很想給她錢，請她走人」。

對此，網友回應「資遣沒有很難，建議你開勸導單，記錄下來之後，曠職連續3天，一個月滿5天就可以資遣了」、「把對方改成臨時工，勞健保調成11000，她有上班就有時薪，沒上班就沒錢拿」、「這種人拖著不走，就直接請她轉為臨時工就好」、「記得遵守預告期，按照法規給資遣費用，我通常還會用公司發函敘明不合適的理由，並依據公司規定資遣，副本給勞工局」。

勞工局 資遣 離職

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