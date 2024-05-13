想離職卻遭主管嗆「封殺」！24歲汽車業務被同事陰了 內行提解方

照理來說，一般員工若想離職，雇主不能強迫留任，然近日一名24歲的汽車業務表示，他有想離職的打算，沒想到在他正式提出之前，此事就傳到主管耳裡，對方竟揚言要「封殺」，讓原PO相當擔心。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

原PO在Dcard發文表示，他目前在公司待了半年，因不太喜歡產業生態，想要離職換跑道，並將此事先告訴幾個感情較好的同事，沒想到直接傳到主管耳裡，對方隔天開會直接表態，想走要經過他那關，車界很小，若離開就要封殺。

原PO苦惱，主管這樣有點像恐怖情人，只會讓他更不想待下去，「想問問大家，如果我提了離職，主管是否可以不讓我走呢？如果不給我寫離職單該怎麼辦？是否會影響到未來求職？」

對此，網友紛紛表示，「沒那麼好封殺啦，別被唬住」、「慣用的情勒手法啦，多換幾次工作就聽到麻痺了」、「你為什麼會相信其他同業會鳥他，尤其業務性質的，別人看你主管吃飯嗎」、「你不是要換產業了嗎？那幹嘛還怕他封殺」。

不過也有網友透露，封殺是真的，「之前主任也封殺某人，讓他下個公司無法任職，不要找同產業就好了」。

另外，對於雇主這樣的行為，也有內行網友提醒「離職不需要老闆同意，只要告知」，這件事是否牽涉到恐嚇與犯法疑慮，可以諮詢勞工局。再來，只要符合勞基法的預告期告知，即使公司故意不給離職單，員工依然能走人。最後，提離職第一時間只讓直屬主管、老闆知道就好，建議不要讓旁人有機會傳來傳去。