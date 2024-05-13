新進員工加薪5千！6年老鳥傻眼「底薪差不到1千」 網嘆：不怕你走

待遇差太多！一名女網友透露，她待在公司6年了，前陣子高層公告新進員工的底薪提升5千，舊員工也會齊頭式調漲，但原本就超過底薪的人則不會調薪，而原PO的薪資高出底薪不到1千，也就搭不上這波順風車，等於跟新人的底薪只差不到1千元，她傻眼直呼：「是不是該轉職了？」

原PO在Dcard發文指出，自己明明比新人多了6年的資歷，底薪卻因為不符合這次的調漲範圍，最終薪水差距不到1千，明明不管是業務量，或是過去拚升職付出的血汗，都比新人多很多，卻遭受如此對待，「我是不是真的該轉職了，這樣的公司真讓員工寒心！」

貼文曝光後，網友也紛紛感嘆，「這樣不太平衡，妳奉獻了時間，調薪卻有上限」、「進公司時，老員工的待遇就是妳未來的待遇，如果說當時沒有老員工，那妳現在知道為什麼了」、「感覺是看重年輕員工，因為老員工有年資壓力，可能也不敢離職，所以公司就沒那麼怕了吧」、「很多公司都是這樣逼走老肝的，尤其是這幾年的科技業」、「連續3年薪水沒漲就可以走了，待越久越沒價值」。

也有過來人分享，「之前在建設公司做3年沒調薪，後來反映很久才調1千，成為壓倒我心中的最後一根稻草」、「我們公司只有升職等或是有特殊事情時才有『個人』調薪，但是聽說後面進來的新人底薪都比老人還高，比如5年前進來的底薪3萬，中間升了職等了不起變3萬3，但最近進來的新人底薪可能直接有3萬3，然後老人的底薪不會調漲」。