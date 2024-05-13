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歐美勞工放假老闆不會過問？ 外商曝實情：太久沒放還會被約談

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友聽到不少人提到，歐美員工想要放假，老闆都不會刻意刁難也不會過問原因，於是他好奇，「是真的嗎？還是過度美化了？」，引發熱烈討論。 示意圖／ingimage
有網友聽到不少人提到，歐美員工想要放假，老闆都不會刻意刁難也不會過問原因，於是他好奇，「是真的嗎？還是過度美化了？」，引發熱烈討論。 示意圖／ingimage

工作一段時間後，員工會有幾天特休假，不過，想要休假還得先得到主管的同意，有些公司甚至會要求員工只能請哪幾天。一名網友聽到不少人提到，歐美員工想要放假，老闆都不會刻意刁難也不會過問原因，於是他好奇，「是真的嗎？還是過度美化了？」，引發熱烈討論。

一名網友在PTT「八卦板」發文，他聽說歐美勞工勞權意識很進步，只要員工有假，基本上要請假老闆都不會刻意刁難，也不會深究原因，甚至不會用共體時艱為由強迫員工繼續工作，令他相當好奇是否屬實，「歐美勞工要放假，老闆真的不會過問？」。

網友紛紛表示，「還會拜託你放假欸」、「真的啊，這樣才正常」、「會叫你快丟假單，不然他也要放假去爽了」、「照三餐問候你是不是該放假了」、「正常80%的都是」、「真的，明明專案超趕，卻說你好好放假...」、「加班太多還會被老闆罵」、「真的，想請就請，還祝你放假愉快」、「對...太久沒放年休還會被約談」。

有網友則分析亞洲與歐洲差異，「特休就是你該有的假，他們的觀念就是不能過問你私事，除非私下很熟，台灣特休是朕給你的概念，所以你放要先講原因，再看朕要不要給你放」、「在西方，主管是與你平行的，不是上下」、「人家工作八小時是含休息的那一個小時，亞洲都是額外多一小時，亞洲要週休三日，先把休息一小時算進去工作八小時內吧」。

有網友分享自身經驗，「我們部門要跟歐洲美洲連繫，就歐洲人最常放假，email都直接設定自動回覆」、「開會開到超過下班時間，歐美員工直接走人」、「我原本請假出去玩一個月，以為會被要求自行提離職，結果問我哪一天回來上班」。有人則表示，歐洲和美國不一樣，「我在歐洲工作，是」、「美國看公司」、「不要把歐美寫在一起，只有歐洲不會過問，美國和台灣一樣責任制」、「老美普遍很羨慕歐洲人的工作環境」、「歐洲是，美國不是，兩個差很多」、「歐洲有聽過還拜託你快去放假最近效率太好」。

上班族 主管 特休 職場

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