中年女同事超難搞？上班怨家事、公司待遇「這樣做更煩」 網笑：更年期

職場總會遇上難搞同事。最近有打工仔在討論區發文，盡數公司1名年過50歲女同事，上班整天在分享家事迫人聽，而且極度寬己嚴人，「每個同事在她眼中都是垃圾」，終日埋怨公司待遇差未加她人工，「大部份同事現在都盡量避開他」。網友笑言該同事正值「更年期」，籲多體諒，又分享公司同樣有討厭的同事，都愛裝忙、「捅同事後背」、「大聲講私事」。

樓主在香港討論區以「大家分享一下你公司最難搞的同事是怎麼樣……」為題發文，提到公司有位年過50的中年女同事非常難搞，上班時經常分享日常或家庭鎖碎事，「一開口就不停說，是強迫其他同事聽的那種」，但字裡行間全是負面看法，極度寬己嚴人，「每個同事在她眼中都是垃圾，唯獨說到她自己就說自己很用功，工作很負責任，全公司的東西他做了」。

該同事還常大呻公司虧待她，疫情時幾年未加人工，「天天這麼罵，但她又不會走」。事實上公司同事認為該中年女同事為人麻煩，老闆都批評她工作表現馬虎，沒有能力找新工作。

樓主聞說公司怕請新人，而該中年女同事有工作，「只是不是她說得做得很好」，老闆不知道她經常鬧同事，結果大家要一同承受，「大部份同事現在都盡量避開她，覺得她很難搞，不想跟她有接觸」。

貼文引起熱議，不少網友留言指公司同樣有麻煩的中女同事，愛裝忙、「大聲講私事」、「天生敵視所有女同事」、「對老闆嗲聲嗲氣」、「捅同事後背」，裝忙時「每天都說自己很忙多事情做，但又有空到處說謊」，又有時間搬弄上至老闆下至同事的是非。另外，有留言認為最難搞是「總是說自己underpaid（薪酬過低），做了10年都沒升，抱怨東抱怨西，重點是說不做，但又不找新工作」。

亦有網友分享自己公司的90後同事難搞，經常上班玩手機，「給他東西做又對你發脾氣，幾年學無所成，像他是公司老闆那樣」。

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文章授權轉載自《香港01》