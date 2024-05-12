期望薪資32k實領29k！她不解求問「這樣是可以的嗎」 網點頭：很正常

不少公司面試時，會詢問求職者的「期望薪資」，近日一名女網友分享，她和公司談好每月薪資32k，但近日收到薪水才發現，當時談的薪資並非底薪，而是包含勞健保、全勤與各項獎金在內的金額，讓她感到很疑惑，詢問眾人「難道所有工作體系都這樣嗎？」

原PO在Dcard發文表示，今年三月到一間小公司面試，並將期望薪資訂為32k，面試時老闆娘向她保證「妳寫多少我就給妳多少」，並表示有勞健保和全勤獎金，其他部分不清楚，需要問人資，但當時人資不在，因此原PO沒有多作詢問，公司後續也沒有多加說明。

就職後，有次原PO跟人資聊天時，才得知32k包含勞健保、全勤和其他所有獎金，讓她感到很驚訝，「面試時並沒有說有包含全勤跟其他獎金，這樣是可以的嗎？」後來她與老闆娘及人資面談，他們都篤定表示，「正常公司談的薪水，都是已經包含所有獎金及全勤的金額，並不是底薪」。

原PO指出，她四月請過一次病假和生理假，近日領薪水時，發現實際只領到29k左右，「還沒拿到薪資條，不知道到底扣了什麼，只是覺得一切都很荒謬」，忍不住詢問眾人，「所有工作體系都是已經包含全勤再談嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛表示這狀況很正常，「期望薪資本來就是要談未扣任何費用的」、「談薪資是談全薪沒錯，各家薪資結構又不同，怎麼會談底薪」、「期望薪資通常就是全含在內」、「台灣普通面試談的薪水，是指各種東西加起來，除非有特別說那是底薪的價錢」、「通常薪水都是包含全勤、伙食、職務、交通津貼等，總之就是要壓低底薪」。

也有人提醒，找工作面試時，一定要先確認好薪資結構，「這是入職前最基本應該知道的事，所以不要害怕詢問，避免入職後發現認知不一樣」、「這就是找工作的人需要做好的功課，妳在入職前就應該明確說清楚，妳想談的是基本薪資」、「真的要問薪資結構，賊公司太多了」、「以後找工作一定要問清楚薪資結構都寫什麼名目」。