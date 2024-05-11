就業學程班夯！勞部：113學年度提供2,720個工作崗位訓練

勞動力發展署北分署為提升在校青年職場競爭力，縮短學用落差順利接軌職場，積極推動「補助大專校院辦理就業學程計畫」，113學年共有19校、91班學程參與，較前一年增加25個班次，增幅近4成，共提供2,720個工作崗位訓練，歡迎大專校院畢業前1年在校生向學校報名參訓，提前累積職場經驗，儲備未來就業即戰力。

為提升大專生技能軟實力，勞動部自112年起將「大專就業學程計畫」結合「大專青年預聘計畫」，將業界人才需求及訓練資源導入校園，引領大專青年提前於在校階段接觸職場、接受培訓。北分署辦理多場次說明會及媒合活動，積極媒合學校與企業共同培訓人才，獲得熱烈回響；113學年轄區參加學程的大專校院包括：國立臺北商業大學、中國文化大學、中華科技大學、佛光大學、致理科技大學、華夏科技大學、實踐大學、銘傳大學、德明財經科技大學等19校，結合與漢翔航空工業（2634）、宇泰華科技、燿華電子（2367）、富致科技（6642）、尚德汽車、和運租車、翔威國際等348家企業辦理91班次。

大專就業學程結合預聘計畫，透過在校學習理論、在企業進行至少320小時的工作崗位訓練的實務或訓練學程模式，培養學用零落差的人才。學程聚焦國家重點產業（亞洲矽谷、智慧機械、綠能科技、循環經濟、生醫產業、5G產業、資安卓越產業及國防產業），合作企業需提供中階以上技術職缺，由企業提早僱用在校青年，並鼓勵於結訓後繼續留用，進而無縫接軌職場；目前開辦學程包括AI人工智慧、ESG企業永續、航空機械修護、智慧電動車、光電半導體、軟體開發設計及數位行銷等符合產業需求課程。

「補助大專校院辦理就業學程計畫」113學年核定學程已公告，歡迎青年踴躍向學校報名提前卡位參加計畫培訓，洽詢電話：北分署產學培力中心(02)8995-6399分機1805林小姐。