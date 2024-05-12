我要的不只是薪水！社會新鮮人求職最在意的十大因素

新鮮人求職條件大不同？

過去「錢多、事少、離家近」是不少人夢幻的求職條件，但隨著工作方式與環境轉變，新鮮人求職時的考量因素越來越多元，薪水雖然重要，卻不再是社會新鮮人選擇工作的唯一或首要條件，取而代之是更深層的追求。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你了解近一年新鮮人求職時最在意的十大條件，除了薪資之外，還有哪些因素也扮演著決定性的角色！

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No.10 準時上下班

過勞、爆肝和血汗工作已經成為台灣職場的代名詞，使得台灣有「過勞之島」之稱，根據勞動部發布的2023年「勞工生活及就業狀況調查」，勞工自2022年6月至2023年5月，有4成勞工有加班狀況，平均每月加班13.4小時，因此能否準時上下班也成為新鮮人選擇工作時的一項重要考慮因素。



在能夠準時上下班的公司中，員工往往能更好地安排個人時間，包括家庭生活、休閒活動和自我提升，從而提高生活質量和工作滿意度，對於常態加班，有網友表示「加班文化真的是讓人覺得沒效率」、「要人家加班要提錢來講啊」、「喜歡你加班是認真，不喜歡加班說你沒效率」、「能準時下班真的是一種幸福啊」。

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No.9 未來調薪幅度

日前1111人力銀行針對上班族所面臨的職場壓力最新調查顯示，前三大壓力分別為加薪難、起薪低及工時太長，進一步調查發現，上班族平均約有3年10個月處於凍薪狀態，更有29.1%長達五年以上薪水不變，網友哀嘆表示「物價一直漲薪水卻不漲」、「有時候真的只能靠跳槽為自己加薪」、「超羨慕朋友的公司都會固定調薪」、「很多公司都等到員工要離職了，才願意調薪」。



假如擔心學歷不夠出色，與能力不足無法調薪，yes123求職網發言人楊宗斌建議畢業生，首先要有技能或證照，或是提升自己的語言檢定成績或外語能力，若獨立作業能力強，可爭取外派機會，替自己大大加分，爭取加薪機會。

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No.8 工作壓力小

根據《Heho健康》2022年所發布的「上班族健康生活調查」，可以觀察到在工作方面，有近48.7%的人認為有點壓力，其中更有17.3%的人直言非常有壓力，秀傳紀念醫院身心科陳維均主任指出，長期處在工作壓力大的狀況下，不僅容易出現慢性疲勞，連帶也會影響睡眠，或是造成頭痛、胃痛，以及降低社交慾望等問題。看著不少前輩身處在高壓的工作環境中，也讓不少新鮮人挑選工作時，會評估潛在職位的壓力來源，包括工作量、期限壓力、加班頻率等，希望能找到一份讓身心靈保持健康的工作。



網友以過來人的經驗分享，「現在工作變得壓力很大，很焦慮自己能不能把事情做好」、「身邊一堆人工作壓力大到自律神經失調」、「早上都會驚醒，每到要進辦公室的時候心跳就會瘋狂加速，厭煩的情緒一直壓不住」。

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No.7 公司規模大小

在大公司工作通常意味著更穩定的職業環境、完善的培訓體系和多元的晉升機會；相對地，規模較小的公司則可能提供更多的彈性、快速的決策過程和密切的團隊合作經驗。楊宗斌認為，剛畢業就進入知名大企業，起薪、福利固然比較好，不過升遷管道可能面臨的競爭者也比較多，職場出類拔萃的機率比較低；相較之下，若進入中小企業，可能因組織扁平化，部門、職務分類不夠精準，容易一人身兼多職，但這樣的磨練，能幫助自己在30歲前，累積豐厚職場經驗，有助於未來跳槽！



網友表示「大公司做事很複雜，很多時候在處理人的問題，但會有很多福利」、「小公司真的很誇張，一個人當3個用」、「小公司轉到大公司比較好適應，大轉小很容易崩」。

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No.6 符合興趣或學以致用

根據2023年yes123求職網調查顯示，高達七成二上班族認為目前工作是學非所用，尤其是文組畢業生跟理工畢業生相比，發生學用落差大的機率會高一點，網友認為「如果做的工作是沒有興趣，那就會做得很痛苦」、「有時候願意領低薪，真的是靠夢想或興趣在支撐」、「能做自己喜歡的工作很不容易」。

當今產業瞬息萬變，AI領域的迅速發展引起了廣泛的關注，許多企業開始大規模地將AI技術融入日常工作中，不過學校在AI教育和應用方面的提供相對較少，現在就有企業為加強這部分，開發AI相關服務，希望能協助員工提升效率及學習使用AI。以房仲行業來說，信義房屋發展出「AI智能配案」、「AI賞屋」、「阿義隨你問」等科技應用，透過AI工具提升作業效率， 幫助同事減少重複性作業，更專注在客戶服務上，協助客戶更快速地挑選出命定的房子。

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No.5 通勤時間

你希望公司離家只需要5到10分鐘路程，每天能多睡一會兒，還是願意花更多時間通勤，換取較高的薪資呢？求職時不少人會考慮到公司的地理位置，與自己住所的距離及交通便利性，選擇距離較近者，可以減少通勤時間，空出更多時間用於休息、家庭生活或個人興趣；亦有不少人因為很喜歡那份工作、節省開支等考量選擇離家較遠的工作。



曾有網友以「可以接受的通勤時間極限」為題，引起網友熱烈討論，有許多網友指出最久只能接受40分鐘至1小時的車程，「我目前單趟一小時，其實就有點累了」、「走路+大眾運輸1小時，騎車30分鐘」、「基本上超過40分鐘沒得坐，累積起來的疲勞不是蓋的」；也有網友認為應將薪資與房價考慮進去，「有的工作地方比較遠但是換算時薪高就沒有問題」、「依房價而定，沒有標準答案」。

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No.4 工作環境

一個良好的工作環境不僅能提升員工的工作滿意度，還能促進更高的生產效率和創新能力，小至空間照明、空氣品質、桌椅舒適度，大到工作場所整體的空間規畫、管理及設計，例如植栽的使用既能美化辦公空間，也具有安撫和紓壓的作用；適宜的溫度和亮度也會顯著提高專注力。



其中公司是否為開放式空間，也常常成為網友討論的話題，有網友認為開放式空間較無隱私且容易受到其他人影響降低工作效率。網友分享「獨立辦公室做事比較有效率」、「很吵！而且想專心還要被影響」、「不喜歡，覺得容易被干擾分心」；但也有網友覺得「同事間溝通事情比較快速方便」、「覺得跟同事聊幹話很歡樂，也比較不會那麼死氣沈沈」。工作環境的選擇往往因人而異，因此也成為求職者在選擇公司時的考量因素之一。

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No.3 薪資待遇

根據yes123求職網2024年對應屆畢業生的調查，新鮮人對首份正職工作的月薪期望值為34321元，然而，勞動部的統計數據顯示，2023年剛步入職場的新鮮人平均薪資為3.5萬元，其中大學畢業生的平均月薪為3.3萬元，研究所畢業生則為4.9萬元，若以大學畢業來說，與期待仍有些微落差。網友對此認為「新人不是即戰力，除非天賦異稟，不然真沒啥好談的」、「新人建議挑選能學習、有發展空間的好公司」。



面對現在通膨壓力及低薪世代，yes123求職網發言人楊宗斌憂心認為，若新鮮人離鄉背井且在通膨時代工作，將面對民生物價和外食費的波動、學貸和房租壓力，甚至需負擔家計與孝親費，對於剛步入職場的年輕人來說，想擺脫「月底吃土族」，具有相當大的挑戰。

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No.2 職涯發展

一個理想的職場會有透明的晉升機制，提供豐富的在職培訓和持續教育機會，如工作坊、研討會，和行業專家的交流活動，以促進員工技能和知識的增長，有時更會提供跨部門或國際調動的機會，讓員工能夠在不同的環境和角色中學習與成長。



現在有非常多企業主打以MA儲備幹部計畫招攬人才，吸引相當多剛畢業又想擁有百萬年薪的新鮮人，該計畫大多具有輪調實習、專案指派及導師制度三大特色，像是中國信託金控引進了華盛頓大師講堂以及商務英語等課程，希望能讓員工拓展視野；富邦金控及信義房屋，皆擁有海外研習或調派的機會，同時也擁有多元部門輪調的機會，對於未來的職涯發展皆有系統性的培訓計畫，相當適合社會新鮮人，曾參與過MA計畫的網友分享，「MA真的不錯！可以年輕就拿百萬」、「趁年輕多學一點，未來前進的高度以及看待世界的角度，會有很大的差距」。

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No.1 公司福利

好的公司福利不僅能提供基本的生活保障，更是企業文化和價值觀的體現。《網路溫度計DailyView》曾整理出「員工內心最渴望的10大福利」，其中前三名分別為優於同業的三節獎金、員工旅遊，和績效獎金，網友認為「真的很希望能被當人看！」「發獎金比較實在」、「育兒津貼比較實際」、「覺得輔助進修很不錯」、「特休挺重要的，免費停車場也很實用」、「福利很好的公司真的是幸福企業」。

以幸福企業獎項常勝軍的信義房屋為例，從以人為本核心出發，擁有相當人性化的福利制度，除了網友最渴望的三節獎金、員工旅遊和績效獎金外，也相當注重身心健康及家庭照顧，不僅設有定期健檢、紓壓按摩服務、學習補助、托育及生第二胎（含）以上可領取12萬的生育津貼，每年還提供1萬信福幣讓員工彈性運用，滿足每個人在不同生活階段的需求；而南山人壽則祭出多元獎酬措施、優於同業的員工團體保險、提供員工免息急用支出等優渥的福利制度。





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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年04月30日至2024年04月28日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『新鮮人求職』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



