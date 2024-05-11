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他從餐飲業轉職當豪宅保全！親揭12小時工作內容：後悔跳槽

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，自己最近到豪宅當保全，新水雖然4萬5起跳，但每天要上班12小時，其中有6小時還要在門口或車道站哨，還要幫忙處理雜事、巡邏，讓他相當後悔離開餐飲業。示意圖／Ingimage
一名網友表示，自己最近到豪宅當保全，新水雖然4萬5起跳，但每天要上班12小時，其中有6小時還要在門口或車道站哨，還要幫忙處理雜事、巡邏，讓他相當後悔離開餐飲業。示意圖／Ingimage

不少人認為保全上班悠閒，薪資又比餐飲業高，是一份好工作。不過，一名網友表示，自己最近到豪宅當保全，新水雖然4萬5起跳，但每天要上班12小時，其中有6小時還要在門口或車道站哨，還要幫忙處理雜事、巡邏，讓他相當後悔離開餐飲業。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「小弟剛去保全想離職」為題，指出自己離開餐飲業，轉職當豪宅保全，雖然薪水比餐飲業高，但月休僅7天，每天都要工作12小時，其中有6小時是要在門口或車道站哨，其他時間就是巡邏、幫忙處理雜事，工作內容較無趣。

這名網友進一步說明，最近天氣變熱有點站不住，開始後悔離開餐飲業，雖然餐飲業較累，但至少每個月可以照紅字排休，他也感嘆自己「是不是沒救了？妥妥的社會底層躺平人，這輩子都沒希望了？」。

貼文一出後，有不少網友認為，保全的薪資已經比很多工作都還高，紛紛表示「保全不需要技術含量，就是用時間換錢」、「這薪水可以了吧，就沒什麼難度跟風險的職業」、「45K不用專業技能，只要流汗不差了吧」、「保全45，去看看外面工作，你還是好好做吧」、「45還可以啦，下班跑跑熊貓就很可以生活了」。

不過，也有部分網友持相反意見，紛紛回應「好慘，工時超長領這一點點薪水」、「找便利商店或零售業有大夜班的吧，薪水差不多又有冷氣吹，沒客人還可以手遊玩到爽」、「找不用顧車道的，我看我們公司保全很爽」、「保全很辛苦，更慘的其實過年不能放」、「真心建議換工作，只有45K超少」、「在豪宅當保全規定更多，要做的事情也很多，應該要給更高的薪水，可以找看看商辦夜班、工地保全等等，會比較悠閒」。

保全 工時 職業 薪水 薪資 餐飲業

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