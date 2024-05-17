起床眼神死、想到上班心累？其實「工作倦怠」是因為你太認真了
每天起床都不想工作？ 常常拖延工作，沒有動力？ 總是在工作中生氣抱怨，而且時不時冒出離職的念頭？ 你進入工作倦怠期了！
離職是解決工作倦怠最糟糕的方法。你可以透過三個方法，幫自己擺脫工作倦怠：改變自己、向主管反映和正確放鬆大腦，重新找回工作動力。
工作倦怠有哪些症狀？
工作倦怠的英文是「Job Burnout」，意指「燃燒殆盡」，具體表現可能包含：
✓容易生氣，常常批評別人
✓經常拖延工作
✓對同事和客戶缺乏耐心和同理心
✓工作效率低落，無法長時間專注
✓沒有成就感，覺得自己沒有在進步
除了這些心理上的表現，生理上還可能出現食物或酒精成癮、睡眠品質變差、頭痛、胃痛等等症狀。
為什麼會工作倦怠？
工作倦怠很容易發生在對工作充滿動力、專注且認真的人，對這些人而言，在工作成長和獲得成就感，是人生中很重要的一部分，當工作只剩下領薪水的功能，就會對工作感到倦怠。讓工作失去成就感的原因，可能有五個原因：
1.失去工作掌控權
主管太愛下指導棋，要你聽他的指令做事，不讓你有自己的想法，導致你沒辦法驗證自己對公司有沒有幫助，「都給主管做就好啦！ 」當這樣的想法占據大腦，你已經失去工作的掌握權。
2.工作權責不清
你不知道哪些事可以自己決定、哪些事需要過問主管，或是不清楚主管對你的期待是什麼，感覺自己在瞎忙，長時間下來很容易造成工作倦怠。
3.工作太難或太簡單
研究證實，可以讓人進入心流狀態、給人最大成就感，是比你現有能力範圍再難一○％的工作，因此當工作超過你的能力範圍太多，或是太簡單，就沒辦法帶來成就感。
什麼是「心流狀態」
當你對一件事情高度專注，專注到忘記時間、吃飯和上廁所，同時帶給你極大愉悅感的狀態，稱作心流，是美國心理學家米哈里·契克森提出的理論。
4.工作量超出負荷
工作多到每天加班還是做不完，怎麼可能做到完美？ 明知道自己有九十分的實力，但為了把超長的待辦事項清掉，只能交出六十分的東西。沒什麼比無法發揮實力更沒成就感了。
5.工作不受到重視
辛辛苦苦完成一個案子，老闆卻什麼也沒說，連句感謝都沒有，讓人覺得努力通通付諸流水，懷疑自己對公司到底有沒有貢獻，也沒有得到成就感。
(本文摘錄自《感謝失業，讓我成為更好的人：走出迷惘，開始為自己工作後，過得還不錯的這五年》，好的文化出版，未經同意禁止轉載。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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