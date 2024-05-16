「公司這樣賺不了錢啦」小職員別抱怨大政策…那關你什麼事？

回想以前還在職場拋頭顱灑熱血時，年底是一年中火氣最大的時候，因為老闆總會在年底宣布公司明年的新策略，大部分看起來都很沒用，徒增大家的工作量。

火氣大的時候，最喜歡跟同事聚集在一起罵公司，一起擔心公司的未來。 不過，關我們什麼事？ 老實說，無論策略成功與否，負責的都不是我們呀。

一九八○年，蘋果的第一個失敗產品上市了，它叫做蘋果三號。它的失敗，源自賈伯斯的剛愎自用。

蘋果三號的前身—蘋果二號，取得了巨大的商業成功。它是史上第一部普通人也能用的電腦，而不是只有懂得焊接、示波器和電壓計的宅宅玩家才有辦法使用。蘋果二號也是史上第一部可以玩遊戲的個人電腦！

蘋果二號讓賈伯斯成為當時電腦產業最亮眼的新星，名利雙收。那年他才二十二歲。然而，比成功更難的是成功第二次。為了延續蘋果二號的成功，賈伯斯勵志要開發下一個「史上第一台的電腦」，劃出新的時代。

理想很豐滿，現實卻很骨感。賈伯斯雖然勇於做夢，卻也要為財務報表負責，他必須趕快做出下一個能賺錢的產品，ASAP 的那種程度。

光環和時間的重量同時壓在賈伯斯肩上，讓他做了一大堆錯誤決策：為了顧及外型(畢竟賈伯斯是出了名的外貌主義者)，他堅持主機不能有風扇，工程師只好選用造價昂貴的散熱材料，抬高蘋果三號的售價；為了和時間賽跑，賈伯斯苛刻對待開發團隊，小氣、責罵、歇斯底里樣樣來，賈伯斯的壞名聲就是從這時後開始累積，也埋下日後被趕出蘋果的種子。

最糟糕的是，蘋果三號開發到一半，賈伯斯突然對其他新技術產生興趣，就放棄了蘋果三號，任由開發團隊自生自滅。

最後，蘋果在外界期盼的目光中，端出超級失敗的新品：延後兩年上市、售價超不親民、開賣幾個星期就出現各種災情，最終銷量也差強人意，幾年後蘋果三號就黯然停產。諷刺的是，蘋果三號停產時，蘋果二號還在熱賣中呢！

我讀到這個故事時就在想：如果我是蘋果三號的工程師，絕對氣死！

「主機不能加風扇，老闆在說什麼傻話？ 用這麼高級的材料，價格變這麼高，誰要買啊？ 」

「什麼新技術？ 既然有更想要的新技術，幹嘛不一開始就先想好？ 」

「為什麼一開始盯我們盯這麼緊，後來又不管我們，不給我們方向？之前還對我們這麼兇！ 」

「都是他不會做產品，害我們失敗收場，真的是一個廢老闆！」

然後打開人力銀行，開始編輯履歷，準備跳槽尋找更好的公司……

我二十幾歲還在職場工作時，也常常為公司搖擺不定、沒用的鳥策略感到生氣。

但是隨著年紀和知識增長，越來越知道：上班不過是去打打工、幫老闆圓夢而已，蘋果二號再怎麼成功，也沒刻上開發者的名字；蘋果三號的失敗，被記住的也只有賈伯斯的剛愎；再怎麼掏心掏肺為公司煩惱，媒體也不會報導我們。 《感謝失業，讓我成為更好的人：走出迷惘，開始為自己工作後，過得還不錯的這五年》，圖／好的文化提供

我們的責任，就是爬上老闆擺好的梯子，如果我們爬到對的地方、成功了，勝利屬於老闆；如果梯子擺錯地方，害我們爬到錯的地方，還是老闆要負責。

所以，各位打工族們，公司的事，放寬心就好，就像作家黃大米所說：「月薪沒有二十萬，真的不用操煩公司營運。」

讓我們專心當個薪水農夫，用種出來的稻米好好填飽自己的肚子，才是長壽的工作法喔！

(本文摘錄自《感謝失業，讓我成為更好的人：走出迷惘，開始為自己工作後，過得還不錯的這五年》，好的文化出版，未經同意禁止轉載。