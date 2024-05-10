「天哪！我被資遣了」該做什麼事…非自願離職證明一定要拿到

被告知資遣了，可以做什麼？

如果你剛剛被告知資遣，現在應該非常震驚、傷心，但是沒有時間慌張，這幾件事一定要趕快做好，保障自己的權益(如果已經辦完離職手續，這段文字參考即可)：

✓要求非自願離職證明：

有非自願離職證明才能申請失業補助，只要是被資遣，就一定要拿到，攸關未來半年的經濟壓力。很重要！

✓計算正確的資遣費：

年資每滿一年就要給半個月的薪資做為資遣費，在同公司做滿三年，可以拿到一個半月的薪資做為資遣費，詳情可以上勞動部網站，也可以使用資遣費試算工具計算應得資遣費。

✓資遣預告薪資：

按照年資有十到三十天的資遣預告期，公司要在預告期結束之後才能停止付薪水，如果公司要你明天就不要進來，你有權要求預告期薪資。

✓謀職假：

從公司明確告知資遣日期，到辦完手續前的這段期間，你享有每週最多兩天的謀職假，而且薪資照常給付。

正式離開公司前，可以多準備的事情：

✓請主管為你進公司之後的工作表現做全面的回饋，要分手了，總是能說出一些真心話，把這些真心話收進心裡，好好反省。

✓和交情好的同事告別，交換 Line、臉書等聯絡方式，說不定未來能派上用場。

✓趁著還能連公司網路，在不違反勞雇契約和保密協議的前提下，把能放進履歷和作品集的資料存起來。

✓列好交接清單，把自己最後的責任完成。

被資遣了，會被面試的公司知道嗎？

如果公司明明請你走，卻要你用自願離職的方式離開，或問你要不要拿非自願離職證明，拜託你，請你一定要拿！

我明白你擔心拿了，可能會被之後面試的公司查到，但是你要知道，之後面試的公司無法查到你的資遣紀錄，也查不到你先前勞健保退出的原因；唯一可能會被發現資遣的方法，就是「人」：可能HR打電話到前公司照會，或面試的公司剛好認識前公司同事，不小心被打聽到。 《感謝失業，讓我成為更好的人：走出迷惘，開始為自己工作後，過得還不錯的這五年》，圖／好的文化提供

不過，根據我親身經驗，就算面試時大方承認自己被資遣，態度良好也照樣拿得到offer，我就拿到三個以上的錄取。

拿了非自願離職證明，你就能領半年的失業給付金(是平常我們辛苦繳的勞保、就保錢啊)，利用這半年好好進修、整裝再出發，也可以比較有選擇工作的餘裕，不需要為了下一餐，隨便找個工作。

我很慶幸我有拿非自願離職證明，讓我有半年時間好好進修、旅遊、休息，開啟新的人生。

所以，千萬不要不敢拿非自願離職證明！

(本文摘錄自《感謝失業，讓我成為更好的人：走出迷惘，開始為自己工作後，過得還不錯的這五年》，好的文化出版，未經同意禁止轉載。