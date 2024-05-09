LINE群變負擔！她離職爽退「50群組」找回安靜 引網共鳴狂推這軟體：切比較開

職場上有不少需要加群組的場合，方便溝通及通知工作事項，不過太多群組休假時也容易被打擾。一名網友最近剛離職，於是退了公司所有的群組，沒想到算了一下大概有50個群組，她認為群組太多會對員工有很大的負擔，引發不少討論。

一名網友在Dcard「工作板」發文，她近期剛辦理離職，所以退了公司所有的群組，前前後後她大概退了50個，每次加群組就馬上轉靜音模式，她也認為創群組雖然必要，但太多對於員工會有負擔，甚至還有推播通知的官方帳號，每年也幾乎都會創立新群組。她也表示，「退完群組我才知道什麼是安靜的滋味，享受真正安靜的感覺」，於是想問問，大家工作中群組有幾個。

網友紛紛表示，「前一份工作擔任業助，因為配合的廠商很多，零零總總大概快100個，離職的時候退群退到懷疑人生哈哈哈」、「包含個人工作群組共11個，我有習慣性隱藏已讀過的群組，每天下班都會藏到剩四個自己的群（生活、記帳、工作還有我建立的同好交流社群）」、「我的公務機，破千客戶，破百群組，一天24小時，包含假日無時無刻都會有訊息浮出來」、「用公司電腦聯絡，電腦一關，誰都找不到我」。

有網友則認為，太多群組休假時很困擾，「一般要加很多群組，公司應該要配支公務機，不然遇到休假，被莫名的訊息打擾或是有人來Call，休假的心情整個會被打亂」、「我最高曾經到七十個…但公司也才六個人，但被老闆拉到七十幾個群組。離職的時候簡直刪到快發瘋」、「100多個，假日突然跳出訊息，無論是不是廠商的訊息，真的都突然頭皮發麻壓力超大，下定決心離職後，我要直接把LINE註銷掉與世隔絕」。

有網友建議，公司可以改用其他軟體，「就不懂為什麼要用line聯繫，用公司email註冊別的通訊軟體，上班下班分開，離職也不用刪，這樣不好嗎？」、「30個，超級無法理解slack這麼好用的東西為什麼不用」、「前傳產業助路過，工作一直用line回覆還有傳圖片真的超占空間，離職退了十幾個群組，現在是科技業業助用teams，下班或休假不看不會怎樣，私人line假日也不吵，大家滿有同理心的」、「比較希望公司可以用Skype，因為平常沒在用，打開就歸公司用，愛加幾百個就無所謂，以前有公司是用Skype公司帳號，就切得比較開」。