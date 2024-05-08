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以「日」為請假單位 彈性育嬰假明上路試辦

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以「日」為請假單位 「 彈性育嬰假」明上路試辦

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部「彈性育嬰留職停薪」試辦計畫明天上路，勞工可日為單位申請育嬰假。本報資料照片
勞動部「彈性育嬰留職停薪」試辦計畫明天上路，勞工可日為單位申請育嬰假。本報資料照片

為讓勞工爸媽得以兼顧職場與家庭生活，勞動部祭出「彈性育嬰留職停薪」試辦計畫，讓勞工以5天或7日為單位申請育嬰假，試辦單位也可自行開放單日請假。試辦計畫預計明天上路實施，勞動部官員說，目前已經有64家公私企業參與，試辦至今年底。

現行性別平等工作法第16條規定，受僱者任職滿6個月後，子女滿3歲前都可申請育嬰留職停薪，最長可請兩年，最短可請1個月，前6個月有八成薪的育嬰留職津貼可請領。過去育嬰假遭詬病僵化不好用、不符合家長實際需求，民間團體近幾年不斷倡議讓育嬰假使用更彈性，開放以小時為請假單位，並延長至子女8歲前都可申請。

勞動部這次試辦彈性育嬰假，試辦對象仍以育有3歲以下子女的受僱者。試辦期間為5月9日起至12月31日，但有必要者，也得擬訂較短的試辦期間。勞動部條平司司長黃維琛說，目前已有64家公私部門參與試辦，絕大多數為私人企業，總共56家，截至5月底前，事業單位都還可提送計畫申請參與。

試辦計畫規定，受雇者申請彈性育嬰假的天數，以不少於5日或7日為原則，但事業單位也可擬訂較短日數，或以單日試辦，而受僱者申請次數以3次為原則，試辦單位一樣也可自行擬訂更多次數，或不限次數。

不過，受雇者要申請彈性育嬰假，必須在5天前以書面向雇主提出申請。

為了增加事業單位參與彈性育嬰假試辦的誘因，計畫新增參與試辦的成果也可作為參選經濟部或勞動部各獎項中「營造友善職場工作環境」具體事蹟。

勞動部 子女 育嬰假

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