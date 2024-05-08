快訊

賴清德出席交接典禮 工總當面喊話：希望政府考慮核能

蘋果iPad 10降3000元新價格完整看！取代入門款「末代Home鍵」iPad 9掰了

2026選台中市長？ 江啟臣認了：民意支持就全力以赴

她錄取4萬工作見薪資傻眼…「1原因」少2000元 內行建議：不宜久留

聯合新聞網／ 綜合報導
有職場新人剛入職一個月，發現收到的薪資和原本談好的薪水不一樣，一問之下才知道遲到超過3次後就沒有全勤獎金，令她相當傻眼。示意圖／ingimage
有職場新人剛入職一個月，發現收到的薪資和原本談好的薪水不一樣，一問之下才知道遲到超過3次後就沒有全勤獎金，令她相當傻眼。示意圖／ingimage

面試時和主管談薪資，需特別注意裡面還包含哪些項目。一名職場新人剛入職一個月，發現收到的薪資和原本談好的薪水不一樣，裡面有一條叫做「全勤獎金」，一問之下才知道遲到超過3次後就沒有獎金，令她相當傻眼，「我整個大失誤」。

一名網友在社群平台「Threads」抱怨，她剛入職第一個月收到薪資條後發現，原本跟主管談好4萬的薪水卻只剩3萬8，仔細一看裡面有一條是「全勤獎金2000元」，她去問了同事才知道，若一個月遲到超過3次全勤獎金就沒了，令她不禁直呼，「職場小白沒想到還有這種坑」。

網友紛紛表示，「我們遲到一次就扣掉全勤1000」、「你還沒看過加薪的錢加在全勤裡，遲到或請假就沒了，笑死」、「現在都是這樣，我入職第一個月薪水不太對，我去問了之後第二次給我的完全就是拿談好的薪水去東補西補，兩次的餐費完全不同，底薪也不同」、「管理職的友人給我的建議是，在談薪水時細問清楚。他也說全勤要外加哪有在內扣的」。

不少網友認為本來就不該遲到，「所以說…為什麼一個月會遲到三次？」、「全勤本來就含在底薪裡面，遲到3次才扣全勤，已經是天使了」、「撇開談好的四萬薪水，新人每個月都遲到超過3次，也是很雷捏…」、「現在年輕人還真可悲，上班準時很難是不是」、「上班不遲到不是基本常識嗎？以為還在大學早八不用去上課，老師也給過嗎？」。

有網友則表示，「遲到不應該」跟「有條件支薪」是兩件事，如果談判過程沒有提及支薪條件，資方就是在佔你便宜。他也建議原po，「如果你很缺錢就先待著，但自己要知道，這種公司（或這個人資）不正派不宜久留，累積實力有機會就快跳」。

新人 職場 薪水 面試

延伸閱讀

人資頭痛…新人上班不是肚子痛就是爆哭 自曝「因公司名才應徵」

最糟面試「跪地爬行還要學牛叫」 面試官：想看求職者是否有趣

假徵才真剽竊！大公司偷走面試者提案 過來人教1招保護自己

打工仔變社長！「CoCo壹番屋」22歲女員工 入職8年將接掌公司

相關新聞

她錄取4萬工作見薪資傻眼…「1原因」少2000元 內行建議：不宜久留

面試時和主管談薪資，需特別注意裡面還包含哪些項目。

焦慮中產！年薪百萬工程師不婚不生不買車：怕有意外我就掉下去了

台灣中產階級為何受壓迫？員工分不到經濟成長果實，「我感覺離有錢人愈來愈遠…，」結婚11年只出一次國的文科媽媽，擔憂兒子選錯行過更差；即使在科技業年薪百萬的工程師，也為未來發愁。

找工作發現保全、餐飲都缺人…他問哪個好？ 網一面倒喊選「這職業」

畢業季即將到來，準畢業生尋找工作的同時，也會有不少疑惑。一名網友在Dcard發文表示最近在找工作，他認為保全和餐飲兩種職缺都很缺人，但不知哪種工作適合自己，因此詢問眾人「會選哪種工作？」。對此，多數網友認為保全較佳，但也有人指出應有更好的選擇。

補勞動力缺口 超商進駐三重銀髮據點徵才

台灣超商密度高，但年輕人投入意願愈來愈低，卻成了銀髮族二度就業新藍海。新北市勞工局與全家便利商店合作，業者本月起將以「兩...

孝順還是情勒？小資女月薪35K被要求給1萬 母：你管我怎麼花

剛出社會領到第一筆薪水令人開心，但也有可能「你的錢不是你的錢」。一名網友發文詢問，說自己月薪三萬五卻被要求要給媽媽一萬，由於自己很想存錢，詢問網友給一萬會不會太多。網友認為住家裡的話就當「房租」，或是自己搬出去住。

最糟面試「跪地爬行還要學牛叫」 面試官：想看求職者是否有趣

BBC 曾報導過英國連鎖百貨 John Lewis 調整面試流程，求職者可以提前查看面試問題，讓應徵流程更加公平。在這則消息傳出後，數十位曾經歷過離奇面試的求職者聯繫 BBC ，分享他們各種奇怪、令人反感的面試經驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。