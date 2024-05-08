她錄取4萬工作見薪資傻眼…「1原因」少2000元 內行建議：不宜久留

面試時和主管談薪資，需特別注意裡面還包含哪些項目。一名職場新人剛入職一個月，發現收到的薪資和原本談好的薪水不一樣，裡面有一條叫做「全勤獎金」，一問之下才知道遲到超過3次後就沒有獎金，令她相當傻眼，「我整個大失誤」。

一名網友在社群平台「Threads」抱怨，她剛入職第一個月收到薪資條後發現，原本跟主管談好4萬的薪水卻只剩3萬8，仔細一看裡面有一條是「全勤獎金2000元」，她去問了同事才知道，若一個月遲到超過3次全勤獎金就沒了，令她不禁直呼，「職場小白沒想到還有這種坑」。

網友紛紛表示，「我們遲到一次就扣掉全勤1000」、「你還沒看過加薪的錢加在全勤裡，遲到或請假就沒了，笑死」、「現在都是這樣，我入職第一個月薪水不太對，我去問了之後第二次給我的完全就是拿談好的薪水去東補西補，兩次的餐費完全不同，底薪也不同」、「管理職的友人給我的建議是，在談薪水時細問清楚。他也說全勤要外加哪有在內扣的」。

不少網友認為本來就不該遲到，「所以說…為什麼一個月會遲到三次？」、「全勤本來就含在底薪裡面，遲到3次才扣全勤，已經是天使了」、「撇開談好的四萬薪水，新人每個月都遲到超過3次，也是很雷捏…」、「現在年輕人還真可悲，上班準時很難是不是」、「上班不遲到不是基本常識嗎？以為還在大學早八不用去上課，老師也給過嗎？」。

有網友則表示，「遲到不應該」跟「有條件支薪」是兩件事，如果談判過程沒有提及支薪條件，資方就是在佔你便宜。他也建議原po，「如果你很缺錢就先待著，但自己要知道，這種公司（或這個人資）不正派不宜久留，累積實力有機會就快跳」。