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找工作發現保全、餐飲都缺人…他問哪個好？ 網一面倒喊選「這職業」
畢業季即將到來，準畢業生尋找工作的同時，也會有不少疑惑。一名網友在Dcard發文表示最近在找工作，他認為保全和餐飲兩種職缺都很缺人，但不知哪種工作適合自己，因此詢問眾人「會選哪種工作？」。對此，多數網友認為保全較佳，但也有人指出應有更好的選擇。
原PO在文中表示，目前保全和餐飲兩種職缺都很缺人，因此詢問眾人「如果兩者的薪資和休假天數都差不多的話，大家會選哪種工作？」
網友們看完貼文後，一面倒建議原PO選保全，「以這兩個來選，當然是保全啊，然後儘量找涼一點，可以進修」、「保全，早點選擇，少走10年歪路」、「當然是選保全，閒閒沒事，薪資還比餐飲高，大約都4~5萬元起跳，有非常多的時間可以做自己的事」、「千萬不要餐飲，因為你會過勞死」。
但也有過來人建議原PO選餐飲，「以前做過保全和餐飲業，過來人告訴你，如果薪資差不多，選餐飲就對了，餐飲業上班時間過很快，都在動，不容易胖，下班不用額外花時間去減肥。保全爽是真的爽，但你會越來越胖」、「之前跑去做餐飲，就覺得餐飲是人做的嗎？但幸好遇到好同事，有種戰友共患難的feel，選餐飲想高薪，要花點時間挑一下」。
也有網友認為原PO應該有其他選擇，「這兩個以外的職業不考慮嗎？大學的科系相關職業有考慮嗎？」、「你不會兩個都做過再決定喔，這2個都萬年缺人的，你隨便選一個做個1年，再跳去另一個，永遠都有缺」、「跟我當初的抉擇一樣，後來在科技公司了」。
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