勇敢逃離黑心企業 網友新工作幸福感滿滿引發兩極看法

六月畢業季的腳步近了，不少新鮮人早已鳴槍起跑找工作，盼提早卡位職場，有網友在知名論壇分享自身經驗「鼓勵還待在黑心企業的人們，勇敢地逃出來，搞不好就進到幸福企業了」。

原Po發文指出，上一份工作因為長時間的工作壓力每晚暴哭，嚴重到必須看身心科拿藥，細數公司種種不合理的制度包括：遲到一分鐘要請假一小時，加班加滿一小時才能補休，連續三個月加班超過46小時甚至達到100小時，也只能換46小時，主管很喜歡在晚上或假日傳訊息打擾，要求同仁假日到公司立刻找資料給他，還有國內疫情早已解封，也不復辦尾牙，每個人只發600元禮券就打發，讓原Po直呼現在待的新公司簡直是「幸福企業」，基本上準時下班朝九晚五，遲到早退請假事前說一聲，只要工作有做完即可，休假幾乎不會打擾，甚至客戶偶爾不合理要求，長官也會自己處理，而且請婚假被主管知道後，竟然包上萬的超大紅包祝福，令人超意外。

針對原Po的發文，引起網友正反看法不一「除了主管包紅包的部份，其他都滿基本的，還不到幸福企業，是因為前份工作太爛有比較才會覺得這樣就很好吧」、「只要工作在合理範圍，同事好相處，老闆會為員工著想，對我來說就是幸福企業了」、「只能說很多時候都是運氣，進去後不好我會馬上離開」、「這才是一間正常的企業，不算幸福企業」、「算正常之上了啦，責任制不常加班老闆出手又大方已經羨煞多少人」、「再爛的公司待久了換到一家比較正常一點的公司都會認為是佛心公司」。

根據1111人力銀行調查指出，有五成四上班族自評目前任職的公司是「幸福企業」，而心目中的幸福企業應該具備的條件包括：每年固定加薪79.8%、福利優於同業67.1%、給予員工休假優於勞基法57.4%、升遷管道透明56.7%，以及工時可彈性安排54.4%。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，每個人對幸福的感受度不同，有人認為敘薪條件要優於業界、有人在意同事相處融洽氛圍、更有人偏愛年年調薪的企業，對此1111人力銀行為全台上班族提供幸福求職指標，【2024幸福企業】票選今年邁入第五屆，吸引超過3000家企業角逐，歡迎各公司行號共襄盛舉踴躍報名，時間到7月中旬截止，今年報名類別分為11類分別是：一般生活服務、休閒娛樂服務、餐飲服務、飯店旅宿、大傳教育社福、金融管顧、科技/能源研發、生技醫療、製造業、貿易流通、營造建築。即日起線上投票起跑，歡迎上班族熱情響應投票，還有機會周一到周五天天抽中500元現金！

曾仲葳指出，企業想要降低人員流動率，除了提供優於同業的薪資水準，體制內透明合理的升遷制度，讓員工明白認真付出可以獲得回饋，才能穩定人心，此外企業主懂得尊重並感謝員工的付出，也是上班族在意的關鍵之一，唯有老闆把員工當作人才，才能發揮即戰力，反之，若不重視員工的存在價值，則很快就會面臨人才流失的窘境，而白白耗費人事培訓成本。