九成四職場媽媽嘆家庭事業難兼顧 七成覺得職場不友善

對職場媽媽來說，想保持工作與生活的平衡，似乎存在著難度！根據yes123求職網7日發布的調查顯示，對於目前的工作，有高達九成四的職場媽媽，覺得不能兼顧家庭與事業，且七成覺得職場不友善。

難怪有85.4%的人表示，「曾經有過」改當「全職媽媽」的念頭。不過假如「全職媽媽」的角色是一份工作，她們覺得月薪「至少」需要多少呢？

此次調查則顯示：29.4%認為「資深員工等級：3.5萬以上~4.5萬不到」；28.6%為「基層主管等級：4.5萬以上~6萬不到」；16.4%為「一般員工等級：2.747萬(含)以上~3.5萬不到」；以及13.4%認為「高階主管等級：8萬(含)以上」；還有12.2%為「中階主管等級：6萬以上~8萬不到」。

因此換算下來，整體「平均值」則落在51,156元起跳，擔任「全職媽媽」待遇大約為「基層主管等級」。

更糟糕的是，還有七成的人，覺得目前台灣的職場環境，對於職場媽媽其實並「不友善」，也代表認為友善的，僅佔了30.4%。

甚至因為職場媽媽這樣的身份，仍有58.8%的人自認，曾經碰過「同工不同酬」情況；還有71.1%則是透露，曾經碰過「升遷不平等」的狀況。整體而言，合計有93.4%的職場媽媽指出，曾經因為有了小孩，而「考慮過」換工作。

既然目前工作環境，可能對自己較不友善，難怪調查也發現，有36.6%的媽媽透露，過去因為「結婚、生育」關係，曾經離開過職場。如果曾因「婚育關係」離開過職場，回想剛重返後「二度就業」的薪資水準：「算是持平」的，佔45.7%；「算是比之前低」的，也佔了38.9%；「算是比之前高」的，僅佔15.4%。

因此從「離開」職場到「重返」職場，這中間的「工作空窗期」，平均長達4.8年，推估對這群職場媽媽來說，想要回到原本任職的企業、行業，恐怕也不容易。

綜觀上述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，當生活中有了小孩後，雖然算是「甜蜜的負擔」，職場媽媽卻更擔心工作壓力、工作時間，是否因此讓家庭和事業失衡，甚至導致親子或夫妻關係疏離。

楊宗斌更憂心表示，除了子女外，可能還要照顧長輩(公婆、父母)，以及分擔丈夫扛家計的責任，她們在家裡是「三明治族」，同時出門工作，還要面對來自公司的績效要求，職場媽媽生活呈現「四頭燒」的結果。

因此也提醒職場媽媽們，要學習適時與適度放鬆、休息，不然恐怕會承受不住壓力，導致身心狀態崩潰。

最後楊宗斌認為，在處理生養育問題方面，女性上班族顧慮的地方更多，除了需要家人體恤與擔待外，甚至需要與老闆、主管們，好好溝通一下目前的生活或婚姻狀況，藉以取得「職媽人生」的平衡點。

上述「職場媽媽焦慮疲勞與母親節願望調查」，是由yes123求職網於2024年4月18日到5月2日，以網路問卷進行抽樣，調查有工作、並育有子女的女性會員，有效問卷共1,258份，信心水準為95%，誤差值為正負2.76%。