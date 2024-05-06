孝順還是情勒？小資女月薪35K被要求給1萬 母：你管我怎麼花

剛出社會領到第一筆薪水令人開心，但也有可能「你的錢不是你的錢」。一名網友發文詢問，說自己月薪3萬5卻被要求要給媽媽1萬，由於自己很想存錢，詢問網友給1萬會不會太多。不少網友認為住家裡的話就當「房租」，或是自己搬出去住。

一名網友在Dcard發文，表示自己第一份正職薪水3萬5，但媽媽突然說一個月要給她1萬塊，原PO不解詢問：「你要幫我存著喔？」，媽媽的回答卻是：「你管我要怎麼花」。

原PO說自己想要存2萬，留1萬5花用，平常都是住家裡吃家裡，沒有其他經濟壓力。而原PO媽媽沒有上班，家中是爸爸賺錢。

原PO表示自己真的很想存錢，上網詢問給1萬會不會太多，認為媽媽如果直白的說要幫忙存著，那她還可以給，但是媽媽這種回答，讓她沒辦法說服自己拿出這1萬塊。

部分網友認為要求這1萬塊是合理的，「爸媽把你養大你又負擔得起，一個月1萬還好吧」、「吃家裡住家裡給1萬算少吧？」、「房租水電瓦斯伙食加一加都超過了好嗎？根本只是使用者付費」、「想吃住家裡1萬真的還好了，不然妳可以去外面闖一闖，看會不會開銷更大，當然自由度先放在旁邊不討論啦」、「嚴格來說有一個理由，房租，不過如果她都沒講的話你也不要提，這樣你也有理由不給她錢，畢竟孝順本身就是一種情勒」。

也有網友建議，「跟他們說工作尚未穩定可以半年後再給之類的嗎？」、「不要吃家裡！而且自主把水電全額繳掉，這樣可以換取空間，比妳一個月給1萬還要少」、「那就搬出去」、「不然搬出去，1萬給房東」、「搬出去就可以解決，住家裡要孝親理所當然，因為基本就是房租的概念」。

不少網友也分享自己的經驗，建議原PO可以好好跟家裡商量，「我是住外面3萬5還給1萬，堅持一年之後受不了吵翻，才降下來，現在7萬住家裡給6千」、「家人是可以討論的 ！我月薪平均起來10萬up，一個月給媽媽2千」、「我之前薪水實拿大概26K，我爸想跟我要1萬，重點是我那時候還要去夜校唸書，而且我學費要自付」、「覺得孝親費是看個人心意負擔能力給的，家裡條件允許之下希望別給自己過多壓力，希望原PO可以和媽媽好好商量規劃」。