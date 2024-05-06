最糟面試「跪地爬行還要學牛叫」 面試官：想看求職者是否有趣

英媒BBC曾報導過英國連鎖百貨約翰路易斯（John Lewis）調整面試流程，求職者可以提前查看面試問題，讓應徵流程更加公平。在這則消息傳出後，數十位曾經歷過離奇面試的求職者聯繫BBC，分享他們各種奇怪、令人反感的面試經驗。

根據BBC採訪報導，一名女子Lae表示，自己準時抵達布里斯托（Bristol）一間律師事務所參加面試，但20分鐘後被告知面試取消，請她明天再來。然而Lae後續收到訊息，表示「取消面試」本身就是一次測試，而她沒有通過，因此沒有得到該工作。這次奇怪的面試經驗促使她自己創業，並確保在她自己的徵人過程中，是更直接的招募風格。

另一名受訪者Aixin Fu表示，她在一所大學申請學生大使的職位，在集體面試中，她與其他求職者都被要求跪地用手和膝蓋爬行，並且要「像牛一樣哞哞叫」大約3到4分鐘。雖然這個要求非常不合理，但基於同儕壓力，Aixin Fu還是照做。後來面試官表示，他們想看求職者是否「有趣」才提出這項要求，但Aixin Fu認為，可能只是有人想體驗權力帶來的快感。這樣的經歷也讓她面對未來的面試時，更加堅定自己的立場。

除了荒謬的面試要求，也有許多人在面試時遇到不平等待遇。

內容行銷經理Pearl Kasirye表示，她在面試米蘭一家時尚品牌的公關職位時，被問及自己的文化背景。Pearl Kasirye住在倫敦，小時候離開烏干達，來到歐洲生活和學習。然而就因為她的背景，該公司堅持支付她烏干達薪水，而不是倫敦薪水。Pearl Kasirye後來取消申請該職位。

而性別也是在應徵過程中容易遇到的阻礙。根據招募平台Applied數據顯示，有將近五分之一的女性在招募過程中，被問及是否有孩子，或是否有計畫生育。對於申請高階職位的女性來說，這個問題更嚴重，有五分之二的女性都被問過同樣的問題。

Applied執行長Khyati Sundaram表示，自己被問過這類問題的次數「多到數不清」，她建議面試官應該向每位求職者都提出一樣的問題，並且在設計這些問題時，應把「邊緣化群體」也考慮進去。