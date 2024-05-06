職場冷暴力比你想像得還嚴重 調查曝71%上班族曾碰過

除了過勞的身體傷害外，上班族也害怕心理傷害，也就是所謂的「職場冷暴力」。根據yes123求職網調查顯示，有高達71.1%的上班族表示，曾經碰過「職場霸凌」。

針對霸凌「加害者」的來源，在可複選狀況下，依序為：「同事」(77.7%)、「主管」(52.7%)、「顧客」(36.6%)，以及「老闆」(35.2%)、「客戶或協力廠商」(22.7%)、「同業」(18.4%)。

遭霸凌的「受害者」在態度上，依序又分成：「默默忍受」(50%)、「事後想辦法反擊」(34.9%)、「當面立刻反擊」(15.1%)。

最後兼具「霸凌與騷擾」的職場歧視(偏見)部分，不但影響辦公室氣氛，負面效果恐怕更為長久，形成刻板印象。

像本次調查就顯示，有43.8%的人表示，曾經碰過「職場性別歧視」。除此之外，還有51.1%指出，曾經碰過「職場學歷歧視」。

回顧整個職涯，由yes123求職網調查發現，有超過半數，也就是53.3%的勞工表示，包括「任職與求職」，曾經碰過「職場性騷擾(包含言語與肢體)」；若再以「性別」交叉分析：男性為32.7%，女性為73.4%。

關於性騷擾「加害者」的來源，在可複選狀況下，依序為：「同事」(57.2%)、「老闆」(40.3%)、「主管」(35.7%)，以及「顧客」(31.6%)、「客戶或協力廠商」(26.8%)、「同業」(22.4%)。

遭騷擾的「受害者」在態度上，依序又分成：「事後表達不滿」(41.8%)、「當面表達不滿」(36.3%)、「默默忍受」(21.9%)。

上述龍年社畜心聲與職場幸福指數調查，是由yes123求職網於2024年4月3日到4月16日，以網路問卷進行抽樣，調查已畢業(或退伍、免役)，年滿20歲(含)以上，目前有工作的會員，有效問卷共1,266份。