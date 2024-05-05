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創意私房轉移陣地？傳Telegram也淪陷 衛福部曝一條件「不惜全台停用」

這10句短語越早學會 你會越快像一個領導者一樣說話

商業周刊／ 撰文者：王貞懿 編譯
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

摘要

1.哈佛大學職涯顧問、《華爾街日報》暢銷書作家Gorick Ng，分享了能讓你在職場上更容易被看見的10句話。

2.這10句話的精髓在於，就算剛進職場，也能提早學會站在領導人的制高點來思考。

競爭激烈的職場，如果你懂得說話的藝術和技巧，將比單純埋頭苦幹更容易被伯樂看見。

哈佛大學職涯顧問吳小剛（Gorick Ng），也是2022年50大管理思想家（Thinkers 50）、《華爾街日報》暢銷書《MOU1》 作者，他表示努力工作不過是一張角逐升遷的入場券，真正能讓人脫穎而出的，是「差異化」。

他認為，不論是在求職履歷上，或第一天和客戶開會的場合，和你接觸的每一個人，都通過3個問句在評估你的潛力，這是他所謂的3Cs框架。

3個問句評估你的潛力

第一是能力（Competent）

你有足夠的能力做好這項任務，並被人信任嗎？

第二是承諾（Committed）

你是否展現足夠的熱情與使命感，讓人願意投資？

第三是融洽（Compatible）

你和大家處得來嗎？你是否有足夠的相容性，成為一個團隊合作中的「好咖」。

10個短句，讓你像個領導者一樣說話

以下是他分享的10個短句，若你越早習慣使用這10個短語，就能越早像未來的領導者一樣說話。

1.「你的優先任務是什麼？」

許多資歷尚淺的工作者習慣埋頭苦幹，或假裝在工作。但成功專業人士會弄清楚，哪件事最重要，並把時間花在最關鍵的任務上。

2. 「如果我_____會有幫助嗎？」

許多人剛進入人生職涯，只懂得等待，準備「被告知」該做什麼。但未來的領導者，其實會想方設法，主動找到提供協助的方法，並向主管提議。這句話，展現了你有能力為自己思考，還有替團隊全體的利益來思考。

3. 「我可以加入你們嗎？」

你不必被動的等待機會來敲門。那些在職場上不斷發光發熱的人會關注正在發生的事，並邀請自己加入。你不會永遠得到「歡迎你」的回答，但總有時候會成功。這句話顯示了你對自我成長積極，並且你渴望替自己創造新機會。

4. 「______這是怎麼運作的呢？」

比起不明究理的當個執行機器，成功人士會想了解事情為什麼這樣運作，屏找到更有效率完成工作的方法。當你拋出這個問題，主管會知道你看見的是大局，而不只有片段的瑣事。

5. 「這件事的背景是……」

請不要劈頭就開始你的獨白，而是先從提供適量的背景資訊開始，確保聽眾已經跟上。養成習慣從這句話開始，你會發現，周圍的人就會從僅僅聽到你的聲音，變成真正理解你。

6. 「這段話的關鍵結論（takeaway）是……」

漫無邊際的報告，會讓聽眾感到困惑。最成功的專業人士會直奔主題，停頓一下，然後詳細說明。養成使用這個習慣，你就能在第一時間表達你的觀點。

7. 「簡單整理一下，你說的是……的意思嗎？」

重複你聽到的話，比起微笑著點頭，更能展現你正專注傾聽，並確保你知道接下來該怎麼行動。養成用這句話來結束對話，你就能把誤解的發生率降到最低。

8.「什麼時候我們在針對＿＿＿對焦一次，才比較有意義？」

基層員工容易在工作中迷失，花大量時間做不必要的事。而成功人士會經常與他們的主管保持聯繫，及早解決可能的溝通問題或計劃變更。學會說這句話，你就能夠有效避免走錯方向，或被過度管理。

9. 「我現在的方向是對的嗎？」

專業人士經常在任務、專案或會議後尋求回饋，這樣他們才不會在收到差勁的績效評估時才驚醒。養成問這個問題的習慣，你將確保自己總能達到期望，甚至超越現況。

10. 「你還會建議我和誰聊聊嗎？」

許多初入職場的新鮮人總是參加會議，然後就離開了。但成功人士會善用一次對話和關係，藉以建立更多的人脈。當你學會用這句話，你會發現陌生人變成你的盟友、職涯導師，甚至贊助商。

資料來源：CNBC、Thinkers50、YouTube

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