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如何拒絕同事聚餐邀約？網曝1招超好用：有狗就是最好的理由

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，公司同事很愛約下班聚餐，但她寧願回家享受獨處時光，詢問眾人該如何委婉拒絕。圖/ingimage
一名女網友表示，公司同事很愛約下班聚餐，但她寧願回家享受獨處時光，詢問眾人該如何委婉拒絕。圖/ingimage

進入職場後，時常會面臨人際關係的問題。一名女網友就分享，公司同事很愛約下班後吃飯，但她去過幾次後，都覺得有點無法融入，寧願回家享受獨處空間，好奇詢問眾人「如何委婉拒絕同事們的下班聚餐？」

原PO在PTT發文表示，她剛進公司沒多久，跟大家沒有到很熟，但同事們很愛約下班聚餐，目前參與過3次，但因為年紀和資歷差距，都覺得有點跟不上大家話題，因此想試著委婉拒絕同事們的聚餐邀約，但又擔心不去會顯得不合群。

原PO坦言，自己還是希望上班時間能跟大家好好相處，只是下了班真的很需要個人空間，「想下班立刻衝回家吸狗、睡覺、看八點檔，有沒有比較委婉但又能一勞永逸，之後都能順理成章拒絕的方式？」

貼文引發熱烈討論，網友紛紛表示「社恐不喜歡聚餐+1，直接說家裡有事就好」、「說有家人要顧或要幫忙家事」、「家裡有事不好，聚餐頻繁沒法一直用，找個固定行程的理由比較好」、「上進修課、有約會等都很好拒絕」、「追垃圾車」、「不要委婉，反而會讓人討厭，直接說不要最好」。

其中，有人提供一妙招，建議原PO可以塑造「要準時餵狗」的人設，「有狗就是最好的理由了，狗狗在等妳回家」、「餵狗跟帶狗散步」、「說要回去餵狗」、「就說狗狗生病了」、「要照顧寵物、要遛狗、要當鏟屎官」。

不過也有網友指出，雖然可以不用每場都參加，但建議還是偶爾出現一下，「重大慶祝的偶爾去，別太極端就好」、「除非妳實力很強，不然嫰雞還是偶爾去一下」、「不去不會怎樣，但去了肯定有幫助，自己斟酌」、「阿姨認真回覆妳，不去其實就是不給面子，裡面萬一有喜歡道人是非的人，可能就會被黑，但是如果同事很隨和就沒差」。

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