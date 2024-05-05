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她月薪48k被嫌少！表姐勸「轉這行」月入7萬 網曝內幕：吃土也有可能

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露，她的工作月薪48k，但竟被表姐嫌少，還建議她轉職做業務，月收有望破7萬元。示意圖／Ingimage
一名女網友透露，她的工作月薪48k，但竟被表姐嫌少，還建議她轉職做業務，月收有望破7萬元。示意圖／Ingimage

民眾找工作時，皆希望能擁有良好的薪資待遇。近日一名女網友就指出，她目前的工作月薪48k，固定週休二日，但竟被表姐嫌薪水太低，勸她轉行去賣保險，月薪有望破7萬元，貼文引發熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，她目前的工作月薪48k、有週休二日，但近日與24歲的表姐聊天後，對方竟認為她的薪水太少，建議她轉行去做保險業，跑客戶兩年月收入至少7萬元，令原PO感到半信半疑，「是她唬爛我嗎？」

貼文引發熱議，許多網友直言，跑業務的薪資天花板的確高，「那個都是看業績，業績好的收入自然高」、「不唬爛，妳做得好的話甚至能六位數」、「厲害的業務10萬、100萬都有，只是真的很少」、「我朋友是做兼差，後來大於正職的錢改做保險，月入10幾萬」、「業務就是薪水不設限，別說7萬，17萬都有可能，但業績不好的時候呢，吃土都有可能」。

但也有人認為，業務員的業績好壞取決於個人特質，「保險很吃個人特質，我覺得聽聽就好」、「很看天份的，長相、身材和談吐最重要」、「顏值高、談吐好的話有很大優勢，再來也有機緣成分」、「不一定高薪，還是要看業務能力、人脈、口條」、「不唬爛，但要付出時間學習，加上要有朋友可能會白眼妳的覺悟」、「等到妳人脈用完、朋友敗光，那又是另一回事了」。

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